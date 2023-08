Χορεύτριες μήνυσαν τη Lizzo για υποτιμητική συμπεριφορά και παρενόχληση

H Lizzo, η 35χρονη τραγουδίστρια που είναι γνωστή για την υιοθέτηση της θετικότητας του σώματος, αντιμετωπίζει νομικά προβλήματα μετά από μήνυση και αγωγή που κατέθεσαν τρεις χορεύτριες. Οι χορεύτριες μήνυσαν την τραγουδίστρια, επειδή, σύμφωνα με τις ίδιες, τις διαπόμπευσε για το βάρος τους και τις παρενόχλησε, μεταξύ άλλων.

Οι τρεις χορεύτριες είναι οι Arianna Davis, Crystal Williams και Noelle Rodriguez. Εκτός από τη Lizzo, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Melissa Viviane Jefferson, άλλοι κατηγορούμενοι στην αγωγή είναι η Shirlene Quigley, η χοροδιδάσκαλος της Lizzo, και η Big Grrrl Big Touring, Inc, η εταιρεία παραγωγής της.

Specific claims made against Lizzo and her dance captain Shirlene Quigley in a lawsuit filed by her ex-dancers: Lizzo: • Accused of overworking dancers and making the group re-audition in an “excruciating” 12-hour rehearsal. Those she was “dissatisfied with” would be fired… pic.twitter.com/PxH6jgGhMh

Οι Davis και Williams απολύθηκαν από τη δουλειά τους, ενώ η Rodriguez παραιτήθηκε. Στην αγωγή, οι καταγγέλλουσες αναφέρουν ότι, μετά από μια συναυλία στο Άμστερνταμ, τον Φεβρουάριο του 2023, η Lizzo τις προσκάλεσε για μια νυχτερινή έξοδο, όπου κατέληξαν σε ένα στριπτιτζάδικο με την ονομασία «Bananenbar».

Η αγωγή αναφέρει ότι η Lizzo «άρχισε να καλεί τα μέλη του καστ να αγγίζουν εναλλάξ τους γυμνούς ‘’καλλιτέχνες’’, να πιάνουν δονητές και να τρώνε μπανάνες που προεξείχαν από τα γεννητικά τους όργανα».

«Η Lizzo έστρεψε στη συνέχεια την προσοχή της στη Davis και άρχισε να την πιέζει να αγγίξει το στήθος μιας γυμνής χορεύτριας», σύμφωνα με την αγωγή. Όταν η Davis αρνήθηκε, η Lizzo την πίεσε να το κάνει.

Αν και η συμμετοχή στα afterparties δεν ήταν υποχρεωτική, οι καταγγέλλουσες υποστηρίζουν ότι όσοι εργαζόμενοι παρευρίσκονταν έτειναν να ευνοούνται και να έχουν καλύτερη εργασιακή ασφάλεια.

Lizzo’s former creative director, along with one of her former dancers, share support for the lawsuit filed against the singer:



“I’m not apart of the lawsuit - but this was very much my experience in my time there… I very much applaud the dancers courage to bring this to… pic.twitter.com/ojxxQ7l28m