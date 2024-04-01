Λογαριασμός
Survivor 2024 - James: «Αγαπημένη στιγμή στο παιχνίδι το πάρτι, θυμάμαι την τούμπα του Μπάρτζη» - Δείτε βίντεο

Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε τους παίκτες πως απομένουν μόλις δύο εβδομάδες για το σημείο σταθμός του παιχνιδιού, την πολυπόθητη ένωση

Survivor

Το φετινό Survivor έχει φτάσει ήδη περίπου στα μισά του παιχνιδιού. Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε τους παίκτες πως απομένουν μόλις δύο εβδομάδες για το σημείο σταθμός του παιχνιδιού, την πολυπόθητη ένωση.

Για τους νέους παίκτες η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη. Ωστόσο για τους παίκτες που έχουν ξαναβρεθεί στο παιχνίδι όπως ο James Καφετζής, είναι και μια όμορφη ανάμνηση. Ο παίκτης ανέφερε ότι το πάρτι της ένωσης είναι η αγαπημένη του στιγμή, ενώ ξεχώρισε και την επική τούμπα, του πρώην φιναλίστ, Νίκου Μπάρτζη. 

TAGS: Survivor 2024 ΣΚΑΪ τηλεόραση
