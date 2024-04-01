Το φετινό Survivor έχει φτάσει ήδη περίπου στα μισά του παιχνιδιού. Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε τους παίκτες πως απομένουν μόλις δύο εβδομάδες για το σημείο σταθμός του παιχνιδιού, την πολυπόθητη ένωση.

Για τους νέους παίκτες η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη. Ωστόσο για τους παίκτες που έχουν ξαναβρεθεί στο παιχνίδι όπως ο James Καφετζής, είναι και μια όμορφη ανάμνηση. Ο παίκτης ανέφερε ότι το πάρτι της ένωσης είναι η αγαπημένη του στιγμή, ενώ ξεχώρισε και την επική τούμπα, του πρώην φιναλίστ, Νίκου Μπάρτζη.

Πηγή: skai.gr

