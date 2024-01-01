Με το δεξί στο 2024 ο ΣΚΑΪ! - Πρώτος σε τηλεθέαση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Με πρωτιά στην τηλεθέαση υποδέχθηκε το 2024 ο ΣΚΑΪ αφού χθες, παραμονή Πρωτοχρονιάς ήταν πρώτο κανάλι στο 18-54 με 12.6% αλλά και στο σύνολο του κοινού, με 15.9%.

Το καλύτερο ποδαρικό στη νέα χρονιά έκαναν ο Χρήστος Φερεντίνος και οι φίλοι του που μας χάρισαν μια υπέροχη βραδιά και την πιο κεφάτη παρέα, για να υποδεχθούμε το 2024. Η εκπομπή «ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ» με καλεσμένο τον Δημήτρη Μπάση ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για το βράδυ της Παραμονής, σημειώνοντας υψηλά ποσοστά έναντι του ανταγωνισμού. Την εκπομπή παρακολούθησαν 696.292 τηλεθεατές σημειώνοντας 15.7% στο κοινό 18-54 ενώ έφτασε και το 26%. Με ποσοστό 18.2% στο γενικό σύνολο του κοινού, η εκπομπή σημείωσε εντυπωσιακά νούμερα στα επιμέρους κοινά με την κάλυψη να ξεπερνά τους 3.340.000 τηλεθεατές!

Στη ζώνη μετάδοσής της, η εκπομπή «ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ» προπορεύτηκε σημαντικά έναντι των αντίστοιχων προγραμμάτων του ανταγωνισμού.

Αναλυτικά:

Πηγή: skai.gr

