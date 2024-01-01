BLACKPINK: Δεν ανανέωσαν τα ατομικά τους συμβόλαια με την YG Entertainment

Τα τέσσερα μέλη του γυναικείου συγκροτήματος της K-pop BLACKPINK, αποφάσισαν να μην ανανεώσουν τα ατομικά τους συμβόλαια με την YG Entertainment ενώ παραμένει η συνεργασία τους με την εταιρεία ως συγκρότημα.

«Συμφωνήσαμε να μην προχωρήσουμε σε πρόσθετα συμβόλαια για τις ατομικές δραστηριότητες των μελών», ανέφερε σε δήλωσή της η YG Entertainment στο νοτιοκορεατικό πρακτορείο Xsportsnews, σύμφωνα με το Soompi. «Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τις δραστηριότητες των BLACKPINK και θα ενθαρρύνουμε τις ατομικές δραστηριότητες των μελών με θερμή καρδιά».

Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση από τη Jennie, ότι ξεκινά τη δική της δισκογραφική εταιρεία με την ονομασία Odd Atelier (OA). Την περιέγραψε ως «έναν χώρο που στοχεύει στη δημιουργία νέων πραγμάτων που προσελκύουν την προσοχή με διαφορετικό τρόπο από ό,τι είναι συνηθισμένο ή αναμενόμενο».

Στις αρχές Δεκεμβρίου, και τα τέσσερα μέλη -οι Jennie, Jisoo, Rosé και Lisa- υπέγραψαν «αποκλειστικό συμβόλαιο για δραστηριότητες» του γκρουπ με την YG Entertainment μετά από διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κορυφαίο συγκρότημα έκανε το ντεμπούτο του το 2016 με το τραγούδι «Whistle» και την YG Entertainment στο πλευρό του σημειώνοντας τεράστια, παγκόσμια επιτυχία με σημαντικές συνεργασίες. Παρά το γεγονός ότι το 2023 δεν κυκλοφόρησαν καμία νέα μουσική εξακολουθούν να κατέχουν τη δεύτερη θέση στη λίστα των K-pop καλλιτεχνών στο Spotify για το έτος, όπως αναφέρει το ΝΜΕ.

