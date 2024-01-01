Lara Croft Tomb Raider: Το Λίκνο της Ζωής στο COSMOTE CHRISTMAS HD, 01/01 στις 20:30

Περιπέτεια αμερικανικής, γερμανικής και ιαπωνικής παραγωγής του 2003

Σκηνοθεσία: Γιάν Ντε Μποντ , Ηθοποιοί: Αντζελίνα Τζολί,Τζέραρντ Μπάτλερ,Κρις Μπάρι

Έπειτα από έναν σεισμό στο νησί της Σαντορίνης, η Λάρα Κροφτ βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη ανακάλυψη… έναν χάρτη που οδηγεί στο Κουτί της Πανδώρας. Θα καταφέρει να το εντοπίσει πριν πέσει τα χέρια ενός παρανοϊκού επιστήμονα;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Εναντίον της Μπίλι Χόλιντεϊ στην ΕΡΤ1, 01/01 στις 23:30

Βιογραφικό μουσικό δράμα παραγωγής ΗΠΑ, 2021

Σκηνοθεσία: Λι Ντάνιελς, Πρωταγωνιστούν: Άντρα Ντέι, Τρεβάντε Ρόουντς, Τάιλερ Τζέιμς Ουίλιαμς, Γκάρετ Χέντλουντ, Λέσλι Τζόρνταν

H ταινία αφηγείται την ιστορία της Μπίλι Χόλιντει, διακεκριμένης τραγουδίστριας και τραγουδοποιού της τζαζ κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Ενεργή ακτιβίστρια, και μέλος του Civil Rights Movement, με το τραγούδι της «Strange Fruit», επηρέασε πολύ το κίνημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τις δεκαετίες του ’50 και ’60. Εξαιτίας του τραγουδιού και της επίδρασής του, η Χόλιντει στοχοποιήθηκε από τις αρχές, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν την παθολογική σχέση που είχε με τις καταχρήσεις. Το 1939 ξεκίνησαν έρευνα εις βάρος της, διαδικασία που κατέληξε σε δίκη το 1947.Η ταινία ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Α’ γυναικείου ρόλου αλλά και για Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου το 2021.

Morbius, από 01/01 στο Netflix

Ένας από τους πιο συναρπαστικούς και διχασμένους χαρακτήρες της Marvel, έρχεται στη μεγάλη οθόνη με τον βραβευμένο με Oscar Jared Leto να μεταμορφώνεται στον αινιγματικό αντιήρωα Michael Morbius. Στην προσπάθειά του να βρει θεραπεία από μια σπάνια αρρώστια του αίματος που απειλεί τη ζωή του, ο Δρ. Morbius επιχειρεί ένα απεγνωσμένο ρίσκο. Ενώ αρχικά φαντάζει ριζοσπαστική επιτυχία την ίδια στιγμή απελευθερώνει μια μυστική δύναμη μέσα του. Θα καταφέρει το καλό να νικήσει το κακό – ή ο Δρ. Morbius θα υποκύψει στις πιο σκοτεινές τους επιθυμίες;

