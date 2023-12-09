«Ω, Θεέ μου...! Σας ευχαριστώ!», έκλαιγε συγκινημένη η Kim Basinger, καθώς παραλάμβανε το Όσκαρ για το ρόλο της στο «L.A. Confidential», το 1998. «Αν κάποιος έχει ένα όνειρο εκεί έξω, να ξέρει ότι είμαι η ζωντανή απόδειξη ότι αυτά γίνονται πραγματικότητα», είπε μέσα σε δάκρυα μπροστά στα μέλη της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, καθώς την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός έγινε 70 χρόνων, η Kim αποτελεί μέρος της ιστορίας του κινηματογράφου, αλλά και της μόδας και της μουσικής.

Αν και για μεγάλο χρονικό διάστημα η ζωή της κοσμούσε τα πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο, στις μέρες μας ελάχιστα έχουν ακουστεί για τη γυναίκα που ενσάρκωσε τον όρο «σύμβολο του σεξ» τη δεκαετία του 1980.

Το 1983, ένα εξώφυλλο του Playboy της άνοιξε τις πόρτες του κινηματογράφου. Η ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε το 1953 στη Τζόρτζια, επανέφερε τις καμπύλες… στη μόδα, πρώτα ως κορίτσι του Μποντ στο «Never Say Never Again» (Irvin Keshner, 1983) και αργότερα ως ιδιοκτήτρια γκαλερί που ανακαλύπτει ξανά τη σεξουαλικότητά της μέσα από τον σαδομαζοχισμό, τα κεράσια και το μέλι στο «9½ Weeks» (Adrian Lyne, 1986).

Η προσωπικότητα της Basinger βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Ωστόσο, η γυναίκα που έκανε τον μισό κόσμο να… ιδρώσει είναι στην πραγματικότητα ντροπαλή και έχει υποφέρει από σκηνικό φόβο καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής της ζωής.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε ποτέ το γεγονός ότι έχει υποστεί σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες της φήμης- έχει βιώσει συχνές κρίσεις άγχους καθώς και αγοραφοβία, μια κατάσταση με την οποία παλεύει εδώ και χρόνια και η οποία την έχει οδηγήσει να απομονώνεται στο σπίτι της για μήνες κάθε φορά. Το 2022 δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα «Daily Mail» ότι εξακολουθεί να αισθάνεται άγχος κατά διαστήματα, αλλά δεν την παραλύει πλέον.

Το 1986, η Kim Basinger έφυγε κλαίγοντας από την οντισιόν για το « 9½ Weeks». Αφού τηλεφώνησε στον ατζέντη της για να φωνάξει ότι ένιωθε ταπεινωμένη και ότι ήταν η χειρότερη εμπειρία της ζωής της, έλαβε 24 κόκκινα τριαντάφυλλα και ένα σημείωμα από τον σκηνοθέτη Adrian Lyne. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία: πήρε τον ρόλο που την έκανε γνωστή σε κάθε γωνιά του πλανήτη -όχι όμως για τους λόγους που είχε στο μυαλό της, αλλά λόγω της καλλίγραμμης σιλουέτας της.

Η σκηνή που έκανε στριπτίζ μπροστά στον Mickey Rourke τη μετέτρεψε σε ερωτικό μύθο στα τέλη της δεκαετίας του 1980, αλλά και τη στοίχειωσε για πάντα. Το «σημάδι» που άφησε στην καριέρα της, αλλά και στη ζωή της, παραμένει. «Ήθελα να σηκωθώ και να φύγω», εξομολογήθηκε αργότερα η ηθοποιός, η οποία ήταν 33 ετών την εποχή των γυρισμάτων.

Από το ντεμπούτο της στο Χόλιγουντ, τη δεκαετία του 1970, η Kim Basinger έχει πάρει συχνά ρόλους βασισμένους στην εμφάνισή της, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μοιραίες γυναίκες και χαρακτήρες ερωτικών θρίλερ. Η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές για το ότι αισθάνεται ως αντικείμενο του σεξ. Σύμφωνα με το Rotten Tomatoes, έχει γυρίσει τέσσερις φορές περισσότερες κακές ταινίες από όσες καλές. Συνολικά, μόνο έξι από τις ταινίες της έχουν αποσπάσει θετική βαθμολογία, τόσο από τους κριτικούς όσο και από το ευρύ κοινό. Μάλιστα, η Kim Basinger έχει προταθεί έξι φορές για Razzie, τα ετήσια βραβεία για τους χειρότερους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Το 1998, η Kim Basinger ευχαρίστησε τον Alec Baldwin, τον σύζυγό της και πατέρα της μοναχοκόρης της, για την άνευ όρων υποστήριξή του στην κινηματογραφική της καριέρα. Δέκα χρόνια αργότερα, μετά από ένα πικρό διαζύγιο και εκατ. δολάρια σε αμοιβές δικηγόρων, η ζωή της έγινε πρωτοσέλιδο σε όλα τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά.

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία γάμου (1993-2002), το διαζύγιο ήταν δύσκολο. Ακόμη περισσότερο επειδή το ζευγάρι έπρεπε να το περάσει υπό το βλέμμα χιλιάδων παπαράτσι που συνωστίζονταν στις πόρτες των δικαστηρίων. Ήταν ένας μακρύς, πολύπλοκος χωρισμός. Αγωνίστηκαν για την επιμέλεια της μοναχοκόρης τους, Ireland Baldwin. Η φιλική σχέση ήταν εκτός συζήτησης. Λίγα χρόνια αργότερα, τα επακόλουθα ήταν ακόμα αισθητά: το 2006, ο Baldwin πήγε ξανά στα δικαστήρια τη Basinger για υποτιθέμενη παραβίαση των όρων κηδεμονίας, ανέφερε τότε το περιοδικό «People». Το δικαστήριο έκρινε ότι ο ηθοποιός έλεγε ψέματα.

Μια ολόκληρη πόλη γι' αυτήν

Όταν έβγαζε πολλά χρήματα χάρη στις ταινίες, τα εξώφυλλα και τις συνεντεύξεις, η Basinger αποφάσισε να αγοράσει το Braselton, μια ολόκληρη πόλη, στην πολιτεία της Τζόρτζια. Το έτος ήταν το 1989 και στόχος της ήταν να δημιουργήσει ένα θεματικό πάρκο αφιερωμένο στο Χόλιγουντ, να εκσυγχρονίσει τα κτίριά του και να προωθήσει τον τουρισμό στην περιοχή. Ωστόσο, το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε ποτέ, καθώς η αποζημίωση που αναγκάστηκε να πληρώσει μετά την άρνησή της να τιμήσει το συμβόλαιο για μια ταινία στην οποία είχε υποσχεθεί να πρωταγωνιστήσει ήταν τόσο υψηλή που αναγκάστηκε να το πουλήσει πολύ λιγότερο από αυτό που είχε πληρώσει, σύμφωνα με το «Looper».



Το ταλέντο της παρέμεινε στη σκιά, ενώ άλλες σύγχρονες ερμηνεύτριες κατάφεραν να παραμείνουν επίκαιρες χάρη στις πολλές τηλεοπτικές σειρές που τις έβγαλαν από τη λήθη. Ακόμα κι έτσι, το να ζει μακριά από τις κάμερες δεν φαίνεται να την ενοχλεί ιδιαίτερα- στην πραγματικότητα, ανέλαβε τον ρόλο στο «Fifty Shades Darker» μόνο μετά από επιμονή της κόρης της Ireland.

Επίσης, δεν την βλέπουμε πλέον σε δημόσιες εκδηλώσεις ή κόκκινα χαλιά στο Χόλιγουντ ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό που δεν έχει αλλάξει σε αυτές τις δεκαετίες είναι ο αγώνας της κατά της κακοποίησης των ζώων: Η Basinger είναι χορτοφάγος από τα 8 της χρόνια, καθώς και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων. Η περιγραφή στον λογαριασμό της στο Instagram δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: «Ηθοποιός που ελπίζει ότι όλη η ανθρωπότητα μια μέρα θα φέρεται στα ζώα με τον σεβασμό που τους αξίζει».

Πηγή: skai.gr

