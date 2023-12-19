Σε έντονη λεκτική διαμάχη με αντι-ισραηλινούς διαδηλωτές ενεπλάκη το βράδυ της Δευτέρας, 18 Δεκεμβρίου 2023, ο Άλεκ Μπάλντουιν, ο οποίος περπατούσε κοντά σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας όταν «μπήκε στο στόχαστρο» ατόμων που συμμετείχαν σε αυτή.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας διαδηλωτής έσπρωξε ένα τηλέφωνο στο πρόσωπο του ηθοποιού, απαιτώντας να μάθει αν υποστηρίζει το Ισραήλ.

Pro-Palestinian protestor to actor Alec Baldwin “You work in Hollywood. So do you condemn Israel?” The antisemitism is dripping from the question. No wonder Baldwin lost his temper. pic.twitter.com/ERAcnTIBnB — Heidi Bachram 🎗️ (@HeidiBachram) December 19, 2023

«Επειδή είμαι στο Χόλιγουντ;», απάντησε ο Μπάλντουιν. «Κάνετε ηλίθιες ερωτήσεις. Κάντε μου μια έξυπνη ερώτηση».

Ο Μπάλντουιν και ο διαδηλωτής συνέχισαν να φωνάζουν ο ένας στον άλλον πριν η αστυνομία απομακρύνει τον ηθοποιό. Πλήθος κόσμου τον ακολούθησε και κάποιοι τον χλεύασαν για τον θανάσιμο πυροβολισμό της κινηματογραφίστριας Halyna Hutchins στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» το 2021.

Δεν είναι σαφές γιατί ο ηθοποιός βρισκόταν κοντά στην πορεία που διοργάνωσε η «Within Our Lifetime», μια οργάνωση της κοινότητας υπό παλαιστινιακή ηγεσία, που δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη από το 2015.

Furious Alec Baldwin clashes with anti-Israel mob in NYC after protesters accused him of 'genocide' and taunted him over on-set Rust shooting https://t.co/0tQIIsr1QQ pic.twitter.com/vXeSkkdnG4 — Daily Mail Online (@MailOnline) December 19, 2023

Καθώς ο Μπάλντουιν απομακρύνθηκε από την αστυνομία, μια φωνή στο πλήθος άρχισε να φωνάζει: «Ποιος νομίζεις ότι είσαι;», με τον ηθοποιό να απαντά: «Σταματήστε να κλαίτε!», ενώ οι διαδηλωτές συνέχιζαν να τον προπηλακίζουν, προτού δείξει με το δάχτυλο αδιακρίτως το πλήθος και πει: «Θέλω ειρήνη για τη Γάζα».

Καθώς οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν, ένας διαδηλωτής φώναξε: «Σκότωσες κάποιον όμως, σωστά; Είσαι δολοφόνος!», αναφερόμενος στους πυροβολισμούς στα γυρίσματα της ταινίας «Rust».

Πηγή: skai.gr

