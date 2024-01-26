Λογαριασμός
Τα 10 πιο ακριβά έργα τέχνης στις δημοπρασίες του 2023

Το κορυφαίο έργο ήταν το Femme à la montre (1932) του Πικάσο, που πουλήθηκε για 139 εκατ. δολάρια     

Femme à la montre

Ο πίνακας Femme à la montre («Γυναίκα με ρολόι» - 1932) του Πάμπλο Πικάσο που πωλήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη έναντι τιμήματος 139,9 εκατ. δολαρίων, είναι το πιο ακριβό έργο τέχνης που δημοπρατήθηκε το 2023. 

Η «Κυρία με την Βεντάλια» (Dame mit Fächer), ο τελευταίος πίνακας του Γκούσταφ Κλιμτ έπιασε την τιμή-ρεκόρ των 108,4 εκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο Ιούνιο στο Λονδίνο και έγινε το δεύτερο ακριβότερο έργο τέχνης στις δημοπρασίες του 2023. Μάλιστα, ο πίνακας αυτός είναι το πιο ακριβό έργο που έχει πωληθεί ποτέ σε ευρωπαϊκή δημοπρασία. 

Στην 3η θέση βρίσκεται ένας από τους πίνακες της σειράς «Λίμνη με νούφαρα» («Le bassin aux nymphéas») του Κλοντ Μονέ, μήκους 2 μέτρων, που πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη στις αρχές του Νοεμβρίου για 74 εκατ. δολάρια.

Την 4η και 5η θέση καταλαμβάνουν αντίστοιχα ο πίνακας του Μπασκιά με τίτλο El Gran Espectaculo (The Nile – Ο Νείλος, 67 εκατ. δολάρια) και το ιμπρεσιονιστικό τοπίο «Insel im Attersee» του Γκούσταβ Κλιμτ που πουλήθηκε για 53 εκατ. δολάρια.

Δείτε όλα τα έργα στο γραφημα του ΑΠΕ

πινακας

