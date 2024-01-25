Virginia Woolf: Σαν σήμερα, πριν από 142 χρόνια, γεννήθηκε μία σπουδαία συγγραφέας

Σαν σήμερα, πριν από 141 χρόνια, γεννήθηκε μία γυναίκα που άφησε ιστορία ως μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες στην ιστορία της λογοτεχνίας, η Βιρτζίνια Γουλφ. Μία γυναίκα πολύ μπροστά από την εποχή της, που μέσα από το σπουδαίο λογοτεχνικό έργο, αλλά και τη ζωή της, άνοιξε τον δρόμο για όλες τις γυναίκες που ονειρεύονταν μία ζωή πέρα από τα όρια που τους είχε επιβάλει η κοινωνία.

Μέσα από τις ιστορίες μίλησε για τη σεξουαλικότητα -χωρίς όμως να μιλά «ασύστολα» γι’ αυτό, όπως είχε κατηγορήσει τον Τζέιμς Τζόις κι άλλους σύγχρονούς της-, για τις αδικίες και τους περιορισμούς που βίωναν οι γυναίκες στην εποχή της, αλλά και για πιο σύγχρονα ζητήματα, που μέχρι σήμερα θεωρούνται επίκαιρα, όπως είναι η ρευστότητα του φύλου και της έμφυλης ταυτότητας, πιο απλά για τα gender fluid άτομα.

Μάλιστα, τα θέματά της ήταν τόσο μπροστά από την εποχή της, που το πολυδιαβασμένο έργο της διάσημης σήμερα Βιρτζίνια Γουλφ δεν αναγνωρίστηκε μέχρι και 50 χρόνια μετά τη δημοσίευση των μυθιστορημάτων της.

Σήμερα, 141 χρόνια μετά τη γέννησή της, εμείς θυμόμαστε την ανεξάρτητη, αποφασιστική και πάντα δημιουργική Βιρτζίνια Γουλφ, που έθιξε ζητήματα που μέχρι σήμερα παραμένουν επίκαιρα.

