Στο στάδιο της ολοκλήρωσης εισέρχονται οι εργασίες της ανακαίνισης της εμβληματικής Βίλας Λουμίδη στο Μαρούσι, η οποία αναμένεται να αποτελέσει έναν σύγχρονο πολιτιστικό πολυχώρο και κόμβο τεχνών και δημιουργίας τόσο για την πόλη, όσο και γενικότερα για τα βόρεια προάστια.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 927.790,65 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και από ίδιους πόρους του δήμου. Η υλοποίησή του γίνεται στο πλαίσιο του προγραμματισμού της δημοτικής Αρχής για αστικές αναπλάσεις, στρατηγικές παρεμβάσεις, επενδυτικά σχέδια και αξιοποιήσεις εκτάσεων, ώστε να αναδειχθεί ένα νέο πρόσωπο της πόλης. Ουσιαστικά εντάσσεται στο πλαίσιο δημιουργίας μιας νέας πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, αφού ακολουθεί μια σειρά έργων, που περιλαμβάνουν ανακαινίσεις διατηρητέων και αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, όπως:

- Του Πολυχώρου Πολιτισμού «'Αρτεμις», που παραδόθηκε και έχει ήδη στεγάσει τα τμήματα εκμάθησης εικαστικών τεχνών και ποικίλες άλλες δράσεις πολιτισμού, όπως περιοδικές εκθέσεις, διαλέξεις, λέσχες ανάγνωσης και δημιουργικής γραφής και μικρές μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.

- Της ανακαίνισης του ιστορικού κτιρίου της Ολυμπιακής Δημοτικής Πινακοθήκης «Σπύρος Λούης».

- Της ανάπλασης της πλατείας Ηρώων με την ανακατασκευή παρακείμενων οδών, όπου δημιουργήθηκε ένας ανοικτός δημόσιος χώρος αναψυχής και πρασίνου και υποστηρίζει την εμπορική δραστηριότητα του κέντρου της πόλης.

«Ένα αίτημα δεκαετιών των πολιτών του Αμαρουσίου για την ανακατασκευή του ερειπωμένου και κατεστραμμένου οικήματος, που ενίοτε αποτελούσε και χώρο παραβατικών συμπεριφορών, μετατρέπεται σ' ένα πολιτιστικό κόσμημα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Θεόδωρος Αμπατζόγλου και πρόσθεσε: «Με τα έργα αναπλάσεων και τις ανακαινίσεις που προηγήθηκαν αποδίδεται μία ευρύτερα αναβαθμισμένη περιοχή στο κέντρο του Αμαρουσίου. Ενοποιούνται παλαιά και σύγχρονα σημεία πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

