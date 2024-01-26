Πολιτικός ακτιβιστής, φιλάνθρωπος, λάτρης των αυτοκινήτων και πάνω απ’ όλα θρυλικός ηθοποιός είναι μερικές μόνο λέξεις για να περιγράψει κανείς τον Πολ Νιούμαν, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 26 Ιανουαρίου το 1925.

Μέσα από μία καριέρα που παραλίγο να ξεπεράσει τον μισό αιώνα, ο γοητευτικός ηθοποιός απέδειξε ότι ήταν πολλά περισσότερα από το «πιο ωραίο βλέμμα του Χόλιγουντ», με 10 υποψηφιότητες στα Όσκαρ, πάνω από 16 υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες και φυσικά δεκάδες αξέχαστους ρόλους στον κινηματογράφο.

Δεν είναι τυχαίο πως μέχρι σήμερα, 16 χρόνια μετά τον θάνατό του, θεωρείται ακόμη ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ, έχοντας αφήσει πίσω του ένα σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο μέσα από το ίδρυμα που ίδρυσε και μία τεράστια παρακαταθήκη στον κινηματογράφο.

Εμείς με αφορμή την 99η επέτειο της γέννησής του, θυμόμαστε τους ρόλους του εκείνους που άφησαν εποχή.

