Η ζωή της αξέχαστης Amy Winehouse μεταφέρεται για πρώτη φορά στον κινηματογράφο -ως βιογραφική ταινία, διότι ντοκιμαντέρ έχουν υπάρξει αρκετά- με τον τίτλο «Back to Black» και θα βρίσκεται στις αίθουσες από τις 11 Απριλίου. Την σκηνοθεσία ανέλαβε η Sam Taylor-Johnson (γνωστή για τις ταινίες «Nowhere Boy» και «Fifty Shades of Grey»), το σενάριο ο Matt Greenhalgh και την διεύθυνση φωτογραφίας η Polly Morgan. Στον κεντρικό ομώνυμο ρόλο συναντάμε την ανερχόμενη Marisa Abela.

Η συγκεκριμένη ταινία δεν είχε ως στόχο να εστιάσει αποκλειστικά και μόνο στις εξαρτήσεις της Amy αλλά περισσότερο στο ταλέντο της, στο πάθος της για την μουσική και το καλλιτεχνικό της ταξίδι. Φυσικά, έχει ήδη δημιουργήσει δίπολα και διάφορες συζητήσεις γύρω της. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή.

Ποια είναι η νεαρή ηθοποιός που υποδύεται την Amy;

Η Marisa Abela στα 27 της έχει ξεκινήσει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική. Οι πρώτοι της τηλεοπτικοί ρόλοι έγιναν στην σειρά «Industry» του BBC Two και του HBO και στην σειρά «COBRA» του Sky One. Συμμετείχε στις ταινίες «She Is Love» και «Rogue Agent» και είχε κι έναν μικρό ρόλο στη «Barbie» της Greta Gerwig. Ωστόσο, η μεγάλη ευκαιρία είναι σίγουρα η ενσάρκωση της εμβληματικής Amy Winehouse.

Η σκηνοθέτις της ταινίας, Sam Taylor-Johnson, μίλησε για την επιλογή της Abela στον ρόλο. «Το να ανακαλύπτεις ένα ταλέντο σαν την Marisa Abela είναι παρόμοιο με το να βρίσκεις το λαχείο. Τη στιγμή που κοίταξε στον φακό στην πρώτη της οντισιόν, ήταν η τέλεια ηθοποιός για να παίξει την Amy Winehouse. Κατέβαλε τεράστια δουλειά, έδωσε προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια και έκανε καθημερινή εξάσκηση για ώρες για να μπορέσει να τραγουδήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας. Δεν μιμείται την Amy, έχει κατοικήσει μέσα της».

