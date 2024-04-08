Scarlett Johansson: Πρωταγωνιστεί στην ταινία «Fly Me to the Moon»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Τσάνινγκ Τέιτουμ πρωταγωνιστούν στην νέα ταινία της Apple «Fly Me to the Moon».

Βασισμένη σε ιστορία των Μπίλ Κίρσταϊν και Κίναν Φλύνν, το σενάριο της Ρόουζ Γκίλροϊ εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της διαστημικής κούρσας της δεκαετίας του ΄60.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Γκρεγκ Μπέρλαντ πρωταγωνιστούν, επίσης, οι Νικ Ντίλεμπουργκ, Αννα Γκαρσία, Τζιμ Ρας και Γούντι Χάρελσον, μεταξύ άλλων.

The countdown is on. New trailer launches Monday for #FlyMeToTheMoon starring Scarlett Johansson and Channing Tatum – exclusively in theaters this July. pic.twitter.com/69KhtbtLsL — Fly Me to The Moon (@FlyMeMovie) April 4, 2024

Οι δύο πρωταγωνιστές με ένα βίντεο αποκάλυψαν την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από λίγες ημέρες καθώς αναμένεται το πρώτο τρέιλερ.

Σύμφωνα με το Deadline, το «Fly Me to the Moon» θα κάνει το ντεμπούτο του στις 12 Ιουλίου.

Scarlett Johansson & Channing Tatum Apple Original Film Gets Title https://t.co/z2KdCjmdsp — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 4, 2024

Επίσης, η διάσημη πρωταγωνίστρια συνεργάστηκε με τον ιταλικό οίκο Prada σε νέο διαφημιστικό για την σειρά Prada Galleria, γιορτάζοντας την «ερμηνεία ως τέχνη».

Το σποτ το οποίο γυρίστηκε στην Νέα Υόρκη με τον Ιταλό δημιουργικό διευθυντή, Φερντινάντο Βερντέρι, «είναι μια ωδή στον μηχανισμό της υποκριτικής ως την πραγματική κινητήρια δύναμη του κινηματογράφου και στο ταλέντο του ηθοποιού», αναφέρει ο διάσημος οίκος.

Η σκηνοθεσία είναι του βραβευμένου με Όσκαρ, Τζόναθαν Γκλέιζερ και είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται με την ηθοποιό μετά το «Under the Skin» το 2013.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

