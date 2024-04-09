«Fly Me to the Moon»: Δείτε το trailer της ταινίας με τη Scarlett Johansson

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ρομαντικής κωμωδίας «Fly Me to the Moon» με πρωταγωνιστές τη Σκάρλετ Γιόχανσον και τον Τσάνινγκ Τέιτουμ.

Η ταινία διαδραματίζεται την δεκαετία του ΄60 και επικεντρώνεται στην προετοιμασία της αποστολής του Apollo 11 στη Σελήνη.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια η οποία είναι επίσης παραγωγός της ταινίας, υποδύεται «την κορυφαία σύμβουλο μάρκετινγκ Kelly Jones, που προσλαμβάνεται για να φτιάξει τη δημόσια εικόνα της NASA και προκαλεί χάος στο ήδη δύσκολο έργο του διευθυντή εκτόξευσης, Cole Davis (Τέιτουμ)». Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «όταν ο Λευκός Οίκος κρίνει ότι αυτή η αποστολή είναι πολύ σημαντική για να αποτύχει, η Jones λαμβάνει εντολή να οργανώσει μια ψεύτικη, εφεδρική προσεδάφιση στο φεγγάρι και η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει πραγματικά».

Το καστ συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, οι Νικ Ντίλεμπουργκ, Αννα Γκαρσία, Τζιμ Ρας και Γούντι Χάρελσον.

Με αρχικό τίτλο «Project Artemis» η Apple απέκτησε την παραγωγή μετά από έναν πόλεμο προσφορών το 2022. Είναι βασισμένη σε μια ιστορία των Μπίλ Κίρσταϊν και Κίναν Φλύνν, σε σενάριο της Ρόουζ Γκίλροϊ και σκηνοθεσία του Γκρεγκ Μπέρλαντ.

Σύμφωνα με το Variety, η ρομαντική κωμωδία της Apple Original Films αναμένεται στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 11 Ιουλίου, από την Sony, λίγες ημέρες πριν συμπληρωθούν 55 χρόνια από την ιστορική εκτόξευση του Apollo 11 στη Σελήνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.