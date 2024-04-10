«Joker: Folie à Deux»: Δείτε το πρώτο trailer της ταινίας

«Αυτό που ο κόσμος έχει ανάγκη τώρα είναι αγάπη», είναι το μήνυμα που στέλνουν ο Joker του Χοακίν Φίνιξ και η Χάρλεϊ Κουίν της Lady Gaga, στο πρώτο τρέιλερ του «Joker: Folie à Deux», στο οποίο ο Φίνιξ επιστρέφει ως Αρθουρ Φλεκ πέντε χρόνια μετά την πρώτη ταινία του Τοντ Φίλιπς για τον διαβόητο «κακό» της DC με θέμα τις απαρχές της «νέμεσης» του Batman.

Στην αρχή του διάρκειας δυόμισι λεπτών τρέιλερ, ο Αρθουρ Φλεκ βρίσκεται στους σκοτεινούς διαδρόμους του Arkham Asylum, εκεί δηλαδή όπου είχε σταματήσει η προηγούμενη ταινία. Στο Arkham ο Αρθουρ γοητεύεται από μια άλλη τρόφιμο, τη Χάρλεϊ Κουίν της Lady Gaga, με την οποία, όπως φαίνεται στο trailer, δραπετεύουν και γυρνούν τους δρόμους του Γκόθαμ χορεύοντας και τραγουδώντας σαν πρωταγωνιστές μιας στρεβλωμένης εκδοχής ενός χολιγουντιανού μιούζικαλ.

«Δεν είμαι τίποτα. Δεν έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου, όπως έχεις κάνει εσύ», ακούγεται να λέει η ηρωίδα της Lady Gaga σε ένα σημείο του κλιπ, κάνοντας πως πυροβολεί το κεφάλι της με τα χέρια της. «Θα σου πω τι άλλαξε, δεν είμαι πια μόνος», απαντά ο Joker του Φίνιξ.

Η πολλά υποσχόμενη πρώτη γεύση της ταινίας του Τοντ Φίλιπς δεν αποκαλύπτει πολλά παραπάνω για την πλοκή –για την οποία έτσι κι αλλιώς ελάχιστα έχουν διαρρεύσει– πέραν του γεγονότος ότι ο νέος Joker θα έχει πολλά στοιχεία μιούζικαλ.

Η πρεμιέρα της ταινίας αναμένεται στις 4 Οκτωβρίου, ακριβώς δηλαδή πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου υπερεπιτυχημένου φιλμ.

Πηγή: skai.gr

