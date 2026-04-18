Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες Παρασκευή ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει το Ιράν θα μεταφερθούν στις ΗΠΑ, αφότου ισχυρίστηκε ότι είναι πολύ κοντά η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θα πάμε μαζί με το Ιράν» για να ανακτήσουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point στην Αριζόνα, συμπληρώνοντας: «Θα πάμε να το πάρουμε και θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ πολύ σύντομα».

Νωρίτερα μιλώντας στο Bloomberg, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, είναι «ως επί το πλείστον ολοκληρωμένη», και νέες συνομιλίες για μια μόνιμη συμφωνία «πιθανότατα» θα πραγματοποιηθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ τόνισε ότι το Ιράν συμφώνησε σε επ’ αόριστον αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος και ότι δεν θα λάβει κανένα από τα δεσμευμένα κεφάλαιά του από τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το ιρανικό ΥΠΕΞ διέψευσε άμεσα τα όσα ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος για τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι αυτό «δεν αποτέλεσε ποτέ επιλογή».

Δεν υπάρχουν «πολλές σημαντικές διαφορές» με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξουν οικονομικά ανταλλάγματα στο πλαίσιο της συμφωνίας που διαπραγματεύεται η Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ επανέλαβε ότι ταυτόχρονα οι συνομιλίες για μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τον Λίβανο βρίσκονται σε εξέλιξη, προσθέτοντας ότι «συμβαίνουν πολλά καλά πράγματα».

Ερωτηθείς σχετικά με τις ιρανικές υποψίες ότι παραμένουν σημαντικές διαφορές πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας, ο Τραμπ απάντησε: «Ας δούμε τι θα συμβεί. Αν υπάρξουν, θα πρέπει να τις διευθετήσουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές διαφορές».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα την Παρασκευή, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι σημαντικές διαφορές μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθούν να υφίστανται για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι «δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία στις λεπτομέρειες των πυρηνικών ζητημάτων», και απαιτούνται σοβαρές διαπραγματεύσεις για την υπέρβαση των διαφορών.

Το άνοιγμα και το κλείσιμο του Ορμούζ

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε επίσης ότι η διατήρηση του Στενού του Ορμούζ ανοιχτού, εξαρτάται από την τήρηση των όρων της εκεχειρίας από την Ουάσινγκτον, απαντώντας στη δήλωση Τραμπ -μέσω Truth Social- ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, σε νεότερη ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά το Στενό του Ορμούζ. Δεν θα χρησιμοποιηθεί πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου!», έγραψε.

Από την άλλη πλευρά, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι «εάν ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός συνεχιστεί, το Ιράν θα προχωρήσει σε αντίποινα, κλείνοντας ξανά το Στενό του Ορμούζ».

Εξάλλου, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, διεμήνυσε σήμερα ότι το Ιράν θα κλείσει τον ζωτικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο ξανά, εάν οι ΗΠΑ δεν προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών,

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα πραγματοποιείται βάσει «καθορισμένης διαδρομής» και «με την άδεια του Ιράν».

Πηγή: skai.gr

