Παρά το πλήρες άνοιγμα τoυ Στενού του Ορμούζ, ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η δήλωση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενός ζωτικής σημασίας θαλάσσιου διαύλου που είχε ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του πολέμου, προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, και επαναλειτουργεί πλέον στο πλαίσιο της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει «σε πλήρη ισχύ» όσον αφορά το Ιράν, μέχρι να ολοκληρωθεί «κατά 100%» η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. «Η διαδικασία αυτή θα προχωρήσει πολύ γρήγορα, καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί», σημείωσε.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαιρετίσει την ανακοίνωση του Ιράν ότι ανοίγει τo Στενό του Ορμούζ, κλείνοντας, μάλιστα, την ανάρτησή του με ένα «ευχαριστώ».



Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ παραμένει πλήρως ανοικτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, σε ευθυγράμμιση με την εκεχειρία στον Λίβανο.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Η 10ήμερη εκεχειρία που ανακοινώθηκε από τον Τραμπ και συμφωνήθηκε από τον Λίβανο και το Ισραήλ τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, μετά από περισσότερο από έναν μήνα πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ. Σημειώνεται ότι, κατά τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η εκεχειρία στον Λίβανο αποτελούσε έναν από τους όρους που έθεσε το Ιράν.

