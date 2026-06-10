Αντιδράσεις προκαλεί η... AI αλλαγή φύλου σε αστέρες του ποδοσφαίρου όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Κιλιάν Μπαπέ, ο Έρλινγκ Χάλαντ και ο Νεϊμάρ ενόψει του Παγκόσμιου Κυπέλλου που αρχίζει την Πέμπτη.
What would footballers look like if their genders were swapped? 😲
© grafikaplani (IG) pic.twitter.com/yAPJiec39w— Sarahh (@Sarahhuniverse) June 9, 2026
Το βίντεο με την... Κριστίνα Ρονάλντo, την Κάιλι Μπαπέ ή τη Βινίσια Τζούνιορ έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, ωστόσο πολλοί θεωρούν ότι δεν πρόκειται για σάτιρα, αλλά για «έλλειψη σεβασμού» στους ποδοσφαιριστές ή προσπάθεια «εκθηλυσμού της αρρενωπότητας».
Πάντως, κάποιοι χρήστες του ίντερνετ παρατήρησαν χιουμοριστικά ότι οι Ρονάλντο και Νεϊμάρ είναι ωραίοι και... σαν γυναίκες.
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