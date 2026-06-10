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AI Αλλαγή φύλου: Αντιδράσεις για την... Κριστίνα Ρονάλντo και την Κάιλι Μπαπέ - Δείτε βίντεο

Το βίντεο με την... Κριστίνα Ρονάλντo, την Κάιλι Μπαπέ ή τη Βινίσια Τζούνιορ έχει γίνει viral στα social, ωστόσο πολλοί θεωρούν ότι δεν πρόκειται για σάτιρα

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Αντιδράσεις προκαλεί η... AI αλλαγή φύλου σε αστέρες του ποδοσφαίρου όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Κιλιάν Μπαπέ, ο Έρλινγκ Χάλαντ και ο Νεϊμάρ ενόψει του Παγκόσμιου Κυπέλλου που αρχίζει την Πέμπτη.

Το βίντεο με την... Κριστίνα Ρονάλντo, την Κάιλι Μπαπέ ή τη Βινίσια Τζούνιορ έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, ωστόσο πολλοί θεωρούν ότι δεν πρόκειται για σάτιρα, αλλά για «έλλειψη σεβασμού» στους ποδοσφαιριστές ή προσπάθεια «εκθηλυσμού της αρρενωπότητας». 

Πάντως, κάποιοι χρήστες του ίντερνετ παρατήρησαν χιουμοριστικά ότι οι Ρονάλντο και Νεϊμάρ είναι ωραίοι και... σαν γυναίκες. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Κριστιάνο Ρονάλντο τεχνητή νοημοσύνη
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