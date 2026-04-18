ΥΠΕΞ Ιράν: Οι δηλώσεις των ΗΠΑ είναι «γεμάτες αντιφάσεις»

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε ότι τα σχόλια Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με το Στενό του Ορμούζ ήταν αντιφατικά, σε ένδειξη «απελπισίας και αδυναμίας».

«Δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από τα tweets της άλλης πλευράς», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Οι δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων είναι γεμάτες αντιφάσεις και ψέματα, και αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο».

Πρόσθεσε ότι «το άνοιγμα ή το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν συμβαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά στο έδαφος».

Iran’s Foreign Ministry spokesperson Esmaeil Baghaei says remarks by US officials regarding the Strait of Hormuz have been contradictory, in a sign of “desperation and helplessness.”



Πηγή: skai.gr

