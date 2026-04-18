Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΥΠΕΞ Ιράν: Οι δηλώσεις των ΗΠΑ είναι «γεμάτες αντιφάσεις»

 «Οι δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων είναι γεμάτες αντιφάσεις και ψέματα, και αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Ιράν

Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε ότι τα σχόλια Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με το Στενό του Ορμούζ ήταν αντιφατικά, σε ένδειξη «απελπισίας και αδυναμίας».

«Δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από τα tweets της άλλης πλευράς», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Οι δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων είναι γεμάτες αντιφάσεις και ψέματα, και αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο».

Πρόσθεσε ότι «το άνοιγμα ή το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν συμβαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά στο έδαφος».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΥΠΕΞ Ιράν ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ Κρίση στη Μέση Ανατολή
11 0 Bookmark