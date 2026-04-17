Επιμένει το Ιράν: «Αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τον αποκλεισμό του Ορμούζ, θα απαντήσουμε»

«Εάν ο αμερικανικός αποκλεισμός στο Στενό του Ορμούζ συνεχιστεί, το Ιράν θα προχωρήσει σε αντίποινα», δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών στην κρατική τηλεόραση, εντείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από το Ορμούζ.

«Εάν ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ συνεχιστεί, η Τεχεράνη θα το θεωρήσει παραβίαση της εκεχειρίας και θα κλείσει το Στενό του Ορμούζ», δήλωσε νωρίτερα και ένας Ιρανός αξιωματούχος στο ιρανικό πρακτορείο Fars. Επικαλούμενο μια «καλά ενημερωμένη πηγή κοντά στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας», το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι το άνοιγμα του Ορμούζ «εξαρτάται από την εφαρμογή ορισμένων όρων και την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο».

Εν τω μεταξύ, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το άνοιγμα του Ορμούζ εξαρτάται από την τήρηση των όρων της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε επίσης ότι η απόφαση για το άνοιγμα της στρατηγικής θαλάσσιας οδού χρειάζεται «διευκρίνιση» και «απαιτεί την έγκριση του Ανώτατου Ηγέτη (Μοτζταμπά Χαμενεΐ)».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, παρά το πλήρες άνοιγμα τoυ Στενού του Ορμούζ που ανακοίνωσε σήμερα η Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Η δήλωση του Τραμπ ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ενός ζωτικής σημασίας θαλάσσιου διαύλου που είχε ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του πολέμου, προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, και επαναλειτουργεί πλέον στο πλαίσιο της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υπογράμμισε νωρίτερα ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει «σε πλήρη ισχύ» όσον αφορά το Ιράν, μέχρι να ολοκληρωθεί «κατά 100%» η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. «Η διαδικασία αυτή θα προχωρήσει πολύ γρήγορα, καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί», σημείωσε.

Παράλληλα, σε μια νεότερη ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά το Στενό του Ορμούζ. Δεν θα χρησιμοποιηθεί πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου!».

Σε νέες του δηλώσεις στο πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ορμούζ έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία με το Ιράν, εντείνοντας έτσι την αγωνία για το αν Ιράν θα τηρήσει την απειλή του για νέο κλείσιμο του Στενού.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Al Jazeera, δεν υπάρχει ακόμη καμία επιβεβαίωση από την ιρανική πλευρά όσον αφορά τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι δεν πρόκειται να κλείσει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Ωστόσο, η κατάσταση σχετικά με την απειλή ναρκών σε τμήματα του Στενού του Ορμούζ δεν είναι πλήρως ξεκάθαρη και θα πρέπει να εξετάζεται η αποφυγή της περιοχής, σύμφωνα με προειδοποίηση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Πώς φτάσαμε στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ

Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα που ουσιαστικά οδήγησαν στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν παγκοσμίως και έγινε σαφής η καθοριστική σημασία του περάσματος.

Τι είναι το Στενό του Ορμούζ;

Το Στενό του Ορμούζ είναι ένα στενό θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν. Αποτελούν τη βασική οδό μεταφοράς πολύτιμων εμπορευμάτων και κυρίως πετρελαίου.

Γιατί είναι σημαντικό;

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου διέρχεται καθημερινά από το Στενό του Ορμούζ. Μεταξύ των βασικών εξαγωγέων που χρησιμοποιούν το πέρασμα συγκαταλέγονται η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράν.

Στο στενότερο σημείο του έχει πλάτος περίπου 21 μίλια (34 χιλιόμετρα).

Τα πλοία που τα διασχίζουν υποχρεούνται να κινούνται σε στενές ναυτιλιακές λωρίδες, προκειμένου να πλοηγούνται με ασφάλεια στα ρηχά νερά, γεγονός που τα καθιστά ακόμη πιο ευάλωτα.

Πόσο πετρέλαιο διέρχεται από το Στενό και πού κατευθύνεται;

Οι χώρες του Κόλπου συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους παραγωγούς αργού πετρελαίου παγκοσμίως. Παράλληλα, παράγουν μεγάλες ποσότητες διυλισμένων προϊόντων, όπως βενζίνη, ντίζελ και καύσιμα αεροσκαφών.

Το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου κατευθύνεται προς την Ασία.

Ένα σημαντικό μέρος του πετρελαίου που διέρχεται από το Στενό κατευθύνεται προς την Ασία, με την Κίνα, την Ινδία και την Ιαπωνία να αποτελούν τις βασικές αγορές.

Ωστόσο, επειδή οι τιμές του πετρελαίου καθορίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, οι διαταραχές στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές παντού, ακόμη και σε χώρες που διαθέτουν δικούς τους ενεργειακούς πόρους.

Το πετρέλαιο του Ορμούζ τροφοδοτεί την παγκόσμια οικονομία.

Πώς επηρέασε ο πόλεμος τη ναυσιπλοΐα στο Στενό;

Η ναυσιπλοΐα στο Στενό έχει μειωθεί δραματικά από την έναρξη του πολέμου.

Οι απειλές στη ναυσιπλοΐα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν σχεδόν παραλύσει τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, μια κρίσιμη εμπορική αρτηρία.

Γιατί μειώθηκε τόσο η κίνηση των δεξαμενόπλοιων;

Το Ιράν έχει στοχοποιήσει ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο, εξαπολύοντας επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά λιμανιών και διυλιστηρίων που είναι κρίσιμα για την παραγωγή πετρελαίου. Ορισμένες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις διέκοψαν τη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι διαθέσιμες ποσότητες για εξαγωγή.

Μέχρι τις 17 Μαρτίου, το Ιράν είχε στοχοποιήσει άμεσα περίπου 20 δεξαμενόπλοια, ωστόσο ακόμη και αυτή η περιορισμένη δράση ήταν αρκετή για να εκτοξεύσει το κόστος ασφάλισης και να αποθαρρύνει άλλα πλοία από το να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ.

Στο στόχαστρο του Ιράν ενεργειακές και πετρελαϊκές υποδομές.

Την ίδια ώρα, το Ιράν συνεχίζει να εξάγει το δικό του πετρέλαιο μέσω των Στενών.

Το Ιράν χρησιμοποιεί πυραύλους και φθηνά drones για να στοχοποιεί ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο. Επειδή τα drones μπορούν να παραχθούν σε μεγάλες ποσότητες και λόγω της μικρής απόστασης από τις ιρανικές ακτές όπου κινούνται τα δεξαμενόπλοια είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

Μπορεί να εξαχθεί πετρέλαιο χωρίς τη χρήση του Στενού;

Ορισμένοι αγωγοί πετρελαίου στην περιοχή μπορούν να παρακάμψουν το Στενό, ωστόσο η δυναμικότητά τους είναι περιορισμένη.

Η Σαουδική Αραβία εκτρέπει τις εξαγωγές πετρελαίου προς την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ τα ΗΑΕ χρησιμοποιούν αγωγούς για μεταφορά στον Κόλπο του Ομάν, παρακάμπτοντας το Στενό του Ορμούζ.

Και ακόμη και η μεταφορά του πετρελαίου πέρα από το Στενό του Ορμούζ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου. Το Ιράν έχει πλήξει το Γιανμπού, στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και το λιμάνι Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, λίγο έξω από το Στενό.

Πώς επηρεάζει τον υπόλοιπο κόσμο η μείωση των εξαγωγών πετρελαίου;

Η μείωση της παγκόσμιας προσφοράς οδηγεί σε αύξηση των τιμών παντού. Αυτό ωφελεί ορισμένες πετρελαιοπαραγωγές χώρες, όπως η Ρωσία, αλλά αποτελεί αρνητική εξέλιξη για τους καταναλωτές.

Στις ΗΠΑ, που είναι επίσης μεγάλος εξαγωγέας πετρελαίου, η μέση τιμή της βενζίνης σε εθνικό επίπεδο πλησιάζει τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, αυξημένη κατά περίπου ένα δολάριο σε σχέση με έναν μήνα πριν.

Πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι το 45% των Αμερικανών δηλώνουν «εξαιρετικά» ή «πολύ» ανήσυχοι για το αν θα μπορούν να αντέξουν οικονομικά το κόστος των καυσίμων τους επόμενους μήνες.

Ο πόλεμος εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου σε όλο τον κόσμο.

Μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου έχει διατεθεί στην αγορά για να περιοριστούν οι πιέσεις. Ωστόσο, πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο. Ο πλήρης αντίκτυπος της διαταραχής θα εξαρτηθεί από τη διάρκειά της.

Πηγή: skai.gr

