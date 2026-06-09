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Στρατιωτικό ελικόπτερο Apache των ΗΠΑ συνετρίβη κοντά στο Ορμούζ - Δήλωση Τραμπ

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το Apache καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα - Σώο το πλήρωμα

UPDATE: 07:54
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Apache

Στρατιωτικό ελικόπτερο Apache του αμερικανικού στρατού συνετρίβη τη Δευτέρα κοντά στο Στενό του Ορμούζ, με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται, ανέφερε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη δύο άτομα ενήμερα για το περιστατικό.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το Apache καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα, είπε η μία από τις δύο πηγές.

Σύμφωνα με τους NYT, ελικόπτερα Apache, καθώς και μαχητικά αεροσκάφη και drones, έχουν χρησιμοποιηθεί από τη CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) στο πλαίσιο των αμερικανικών προσπαθειών να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στο Ορμούζ.

Το ρεπορτάζ πρόσθεσε ότι αυτή θα ήταν η πρώτη περίπτωση κατάρριψης Apache από τότε που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον Φεβρουάριο, με την Ισλαμική Δημοκρατία να ισχυρίζεται ότι κατέρριψε 30 drones MQ-9 Reaper στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι πιλότοι του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία τους, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ανακοίνωση για το περιστατικό εντός των επομένων ωρών.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ελικόπτερα AH-64 Apache για να περιπολούν τη στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν επιθέσεις μικρών σκαφών και να καταρρίψουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Στενά του Ορμούζ CENTCOM Κρίση στη Μέση Ανατολή
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