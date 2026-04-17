Εύθραυστη εκεχειρία στον Λίβανο. Λίγες ώρες μετά την έναρξη της 10ήμερης εκεχειρίας στη χώρα, ο λιβανέζικος στρατός κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχειρία, ισχυριζόμενος σποραδικούς βομβαρδισμούς στο νότο. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από θέσεις στον νότιο Λίβανο και ένας αξιωματούχος της Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι η ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε επιθέσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social το πρωί της Παρασκευής, ανέφερε: «Μπορεί να ήταν μια ιστορική μέρα για τον Λίβανο. Καλά πράγματα συμβαίνουν!!! Πρόεδρος DJT»

Nωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός δύο εβδομάδων. Η σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ υπήρξε βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την Πέμπτη την πεποίθηση ότι σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη, λέγοντας ότι ένας ακόμη γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι τα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή «επανεξοπλίζονται» και είναι έτοιμα να ξαναρχίσουν τις μάχες εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οι ΗΠΑ διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.