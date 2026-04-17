Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε σε επ’ αόριστον αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να αναστείλει επ’ αόριστον το πυρηνικό του πρόγραμμα και δεν θα λάβει κανένα από τα δεσμευμένα κεφάλαιά του από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με τις επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, είναι «ως επί το πλείστον ολοκληρωμένη», σύμφωνα με το Bloomberg.

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Reuters, o Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Στενό του Ορμούζ έως ότου ολοκληρωθεί συμφωνία με το Ιράν, παρά το άνοιγμα του θαλάσσιου διαύλου από την Τεχεράνη.

Aνέφερε ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται με την Τεχεράνη για την απομάκρυνση ναρκών από τον θαλάσσιο διάδρομο, ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρξει καμία χρηματική συναλλαγή στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για την ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου του, το οποίο, όπως είπε, θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη διαδικασία να εξελίσσεται, ωστόσο, «με χαλαρό ρυθμό».

Ο Τραμπ προανήγγειλε επίσης νέες συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο, αφήνοντας, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει οριστική απόφαση.



Πηγή: skai.gr

