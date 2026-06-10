«Φέρεστε ότι ενδιαφέρεστε για το Σύνταγμα, αλλά αυτό που σας νοιάζει είναι η πάρτη σας και οι εκλογικοί σας συνδυασμοί. Και αυτό, από μόνο του σας καθιστά αναξιόπιστους», είπε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος τοποθετούμενος στην ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής της Έκθεσης της Επιτροπής για την Aναθεώρηση του Συντάγματος.

Ο κ. Ξανθόπουλος επεσήμανε «την ιδιοτέλεια της κυβέρνησης, διότι σε μία μείζονος σημασίας διαδικασία, η κυβέρνηση επιλέγει μια διαδικασία fast track». Αυτό το δίμηνο που τίθεται για να τελειώνουμε και με τις δυο ψηφοφορίες, καταρχάς είναι κόντρα στη βαρύτητα του εγχειρήματος και κατά δεύτερον σημαίνει ότι, ακόμη και στις 10 Αυγούστου, εμείς μπορεί να είμαστε εδώ και να ψηφίζουμε για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης, πρόσθεσε ο κ. Ξανθόπουλος.

Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, «όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν να σκεφτόμαστε ότι έχετε δεύτερες σκέψεις: Τι σας ζορίζει κυρίες και κύριοι της πλειοψηφίας; Γιατί θέλετε να προλάβετε; Τι έχετε κατά νου; Να έχετε ξεκαθαρίσει το ζήτημα της αναθεώρησης και τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ενδεχομένως, να πάμε σε εκλογές; Και αν αυτή η σκέψη έχει δόση αλήθειας, αυτό δεν αποτελεί πλήρη εργαλειοποίηση του Συντάγματος και υποβάθμιση της αναθεωρητικής διαδικασίας; Διότι, θα έπρεπε, μέσα από μια συμφωνία των πτερύγων της Βουλής να ορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα, που μπορούμε να δουλέψουμε και να συνεισφέρουμε, χωρίς να πιεζόμαστε από ασφυκτικές προθεσμίες και κυρίως, να μην εντάσσεται η συνταγματική αναθεώρηση στους προεκλογικούς σχεδιασμούς της πλειοψηφίας».

Τέλος, και αφού άσκησε κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν εφάρμοσε προβλέψεις του Συντάγματος όπως πχ για τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία ή ότι άργησε να νομοθετήσει για την αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 86, με αβέβαιο αποτέλεσμα για την παραγραφή των υπουργικών αδικημάτων, ο κ. Ξανθόπουλος βεβαίωσε ότι το κόμμα του, στην επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, θα αναδείξει τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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