Γκαλιμπάφ: Τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός

Το Ιράν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ εάν οι ΗΠΑ δεν προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, διεμήνυσε σήμερα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, «ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς». «Δεν κέρδισαν τον πόλεμο με αυτά τα ψέματα, και σίγουρα δεν θα καταφέρουν τίποτα στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

۶- جنگ رسانه‌ای و مهندسی افکار عمومی بخش مهمی از جنگ است و ملت ایران تحت تاثیر این تردستی‌ها قرار نمی‌گیرد. اخبار واقعی و دقیق مذاکرات را در مصاحبهٔ اخیر سخنگوی وزارت خارجه بخوانید.https://t.co/2EIHXeuLGv — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 17, 2026

Ο Γκαλιμπάφ προειδοποίησε πως «με τη συνέχιση του αποκλεισμού (σ.σ. των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις), τα Στενά του Ορμούζ δεν θα παραμείνουν ανοικτά». Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα πραγματοποιείται βάσει «καθορισμένης διαδρομής» και «με την άδεια του Ιράν», τόνισε.

Το άνοιγμα ή το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και το καθεστώς τους δεν καθορίζονται μέσω δηλώσεων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ο Γκαλιμπάφ, καταγγέλλοντας απόπειρες χειραγώγησης της κοινής γνώμης και παραπέμποντας στο ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών για αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

