Tο come-back του γερμανικού ψωμιού

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Από το 2015, ο αριθμός των αρτοποιείων στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά σχεδόν 30%, αντανακλώντας τη δυσκολία του κλάδου.

Το 2025 ιδρύθηκαν 448 νέα αρτοποιεία, αυξημένα κατά περίπου 40 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, υποδηλώνοντας επενδύσεις νέων επαγγελματιών στον κλάδο παρά τις δυσκολίες.

Ο αριθμός των μαθητευόμενων αρτοποιών και πωλητών αρτοποιείων αυξήθηκε κατά σχεδόν 12% το προηγούμενο έτος, δείχνοντας αυξανόμενο ενδιαφέρον για την τέχνη του άρτου.

Νέοι αρτοποιοί επενδύουν και πάλι στην τέχνη του άρτου, ωστόσο το αυξημένο κόστος για τις επιχειρήσεις και η γραφειοκρατία συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα.Όταν γίνεται λόγος για τη γερμανική «τέχνη του άρτου», οι περισσότεροι μη Γερμανοί σκέφτονται ένα μάλλον σκούρο, ζουμερό ψωμί με τραγανή κόρα. Στη Γερμανία, εκτός από το μαύρο ψωμί, το Abendbrot και το οικογενειακό κυριακάτικο πρωινό, πολλοί θυμούνται και την απογοήτευση που νιώθουν σε όλα τα υπόλοιπα μέρη της γης όταν αναζητούν ψωμί. Και κάποιοι …ανησυχούν για το μέλλον, σκεπτόμενοι όλα εκείνα τα λουκέτα που έχουν μπει σε παραδοσιακά αρτοποιία κατά την τελευταία δεκαετία.



Πράγματι,από το 2015 ο αριθμός των αρτοποιείων στη Γερμανία έχει μειωθεί σχεδόν κατά 30%.

Πηγή: Deutsche Welle

Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι μόνο άσχημα: Σύμφωνα με την Κεντρική Ένωση της Γερμανικής Αρτοποιίας, το 2025 ιδρύθηκαν 448 νέα αρτοποιεία - περίπου 40 περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτή η αύξηση δείχνει ξεκάθαρα ότι, παρά τις δυσκολίες, εξακολουθούν να υπάρχουν, νέοι επαγγελματίες που επενδύουν και σήμερα στον κλάδο. Ο αριθμός των μαθητευόμενων αρτοποιών και πωλητών σε αρτοποιεία αυξήθηκε μάλιστα κατά σχεδόν 12% το περασμένο έτος.Φρέσκο ψωμί την Κυριακή; Μόνο αν αλλάξει ο νόμος«Όποιος ιδρύει σήμερα ένα αρτοποιείο χρειάζεται θάρρος, πάθος και επιχειρηματικό πνεύμα. Ο υψηλός αριθμός νέων επιχειρήσεων δείχνει ξεκάθαρα την εμπιστοσύνη που έχουν οι νέοι επιχειρηματίες στον κλάδο μας», λέει ο πρόεδρος της ένωσης Ρόλαντ Έρμερ.Ωστόσο, οι προκλήσεις για επίδοξους αρτοποιούς παραμένουν μεγάλες. Στο τέλος του 2025 λειτουργούσαν στη Γερμανία 8.659 επιχειρήσεις άρτου – μία μεγάλη μείωση αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από μία δεκαετία ο αριθμός των επιχειρήσεων ήταν 12.155 στη χώρα.Η Ένωση προειδοποιεί ότι πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν στα όριά τους εξαιτίας του αυξημένου κόστους και της γραφειοκρατίας. Ζητά επίσης αλλαγές στο νόμο περί ωραρίου εργασίας, ώστε να επιτρέπεται μεγαλύτερη παραγωγή αρτοσκευασμάτων τις Κυριακές. Σήμερα τα αρτοποιεία μπορούν να παράγουν και να πουλήσουν προϊόντα μόνο για έως και τρεις ώρες τις Κυριακές και τις αργίες.Πηγές: dpa, n-tv, Tagesschau

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.