Ιρανός αξιωματούχος: Παραμένουν μεγάλες διαφορές με τις ΗΠΑ και στο πυρηνικό ζήτημα

Σημαντικές διαφορές μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθούν να υφίστανται για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, τονίζοντας ότι η διατήρηση του Στενού του Ορμούζ ανοιχτού εξαρτάται από την τήρηση των όρων της εκεχειρίας από την Ουάσινγκτον.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι «δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία στις λεπτομέρειες των πυρηνικών ζητημάτων», και απαιτούνται σοβαρές διαπραγματεύσεις για την υπέρβαση των διαφορών.

Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη ελπίζει πως μια προκαταρκτική συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί τις επόμενες ημέρες, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας ώστε «να δημιουργηθεί χώρος για περισσότερες συνομιλίες σχετικά με την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και την εξασφάλιση αποζημιώσεων για τις ζημιές από τον πόλεμο».

«Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα παράσχει διαβεβαιώσεις στη διεθνή κοινότητα για τον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού του προγράμματος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι κάθε άλλη «αφήγηση για τις εν εξελίξει συνομιλίες αποτελεί διαστρέβλωση της πραγματικότητας».



Πηγή: skai.gr

