Η ταινία, διάρκειας 91 λεπτών, διαδραματίζεται ακολουθεί τέσσερα «επίμονα κορίτσια» προσκόπους, την Άρα, την Όλιβ, τη Νίκι και την Σάνον Ελίζαμπεθ, καθώς μάχονται για να γίνουν η «βασίλισσα των Cookie» με τις καλύτερες πωλήσεις

Ο πρίγκιπας Χάρι, δούκας του Σάσσεξ, η Μέγκαν, δούκισσα του Σάσσεξ παρακολούθησαν την πρεμιέρα της ταινίας «Cookie Queens» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Ρόουζ Βάγκνερ στη Σολτ Λέικ Σίτι.

Στην παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Cookie Queens», σε σκηνοθεσία της Αλίσα Νάμιας παρούσα ήταν και η Έιμι Ρέντφορντ, κόρη του αείμνηστου ειδώλου του Χόλιγουντ και ιδρυτή του Φεστιβάλ Σάντανς, Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ είναι στην ομάδα εκτελεστικών παραγωγών του ντοκιμαντέρ.

Η υπεύθυνη προγράμματος του Φεστιβάλ Σάντανς, Στέφανι Όουενς, τη χαρακτήρισε «φωτεινή ταινία» που αναδεικνύει τη «γοητεία και τις ευφυείς επιχειρηματικές τακτικές» των κοριτσιών — σκεφτείτε μελλοντικές δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διευθύνουσες συμβούλους και όχι μόνο», σύμφωνα με το THR.

Η εμφάνιση του ζεύγους στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου έγινε λίγες μέρες αφότου ο πρίγκιπας Χάρι κάθισε στο εδώλιο του μάρτυρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου για να καταθέσει στη δίκη εναντίον του εταιρείας της Daily Mail, Associated Newspapers Limited.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, τόνισε πόσο δύσκολο ήταν για το ζευγάρι να αντιμετωπίσει την παρενόχληση από τον Τύπο, αποκαλύπτοντας ότι «το ANL έχει κάνει τη ζωή της συζύγου του μια απόλυτη δυστυχία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

