Μία τεράστια πυρκαγιά έπληξε σήμερα σε πυκνοκατοικημένη, εμπορική περιοχή στην πόλη Καντιγκάν, στο κεντρικό Καλιμάνταν της Ινδονησίας.

Η φωτιά στην Αγορά Κασόνγκαν ξέσπασε τη νύχτα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και εξαπλώθηκε γρήγορα, καταστρέφοντας κοντινά κτίρια, σπίτια και καταστήματα.

Early this morning, a massive fire struck residential areas and rows of kiosks at Kasongan Market, Katingan Regency, Central Kalimantan, Indonesia 🇮🇩(26/26)



The fire spread rapidly, destroying nearby buildings. No official details yet on casualties. pic.twitter.com/aeYJchM9uZ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 26, 2026

Παρά το μέγεθος της καταστροφής, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των θανάτων και των τραυματιών δεν είναι ακόμη γνωστός.

Endonezya'nın Orta Kalimantan bölgesindeki Katingan şehrinde bulunan Kasongan Pazarı kompleksinde büyük bir yangın çıktı; dükkanlar ve yakındaki evler tamamen yandı.



▪️Yetkililer, can kaybı ve yaralı sayısının henüz bilinmediğini açıkladı.



▪️Olayla ilgili soruşturma sürüyor. pic.twitter.com/ep39azzyer — TRHaber (@trhaber_com) January 26, 2026

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.