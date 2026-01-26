Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τεράστια πυρκαγιά σε αγορά της Ινδονησίας – Κατέκαψε σπίτια και καταστήματα (βίντεο)

Η φωτιά στην Αγορά Κασόνγκαν ξέσπασε τη νύχτα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και εξαπλώθηκε γρήγορα στην πυκνοκατοικημένη, εμπορική περιοχή

indonisia

Μία τεράστια πυρκαγιά έπληξε σήμερα σε πυκνοκατοικημένη, εμπορική περιοχή στην πόλη Καντιγκάν, στο κεντρικό Καλιμάνταν της Ινδονησίας

Η φωτιά στην Αγορά Κασόνγκαν ξέσπασε τη νύχτα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και εξαπλώθηκε γρήγορα, καταστρέφοντας κοντινά κτίρια, σπίτια και καταστήματα.

Παρά το μέγεθος της καταστροφής, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των θανάτων και των τραυματιών δεν είναι ακόμη γνωστός. 

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ινδονησία Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark