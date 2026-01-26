Aπαγορευτικό απόπλου για Κυκλάδες από Λαύριο, Ραφήνα και Πειραιά

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα εκτελεστούν ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Απαγορευτικό απόπλου βρίσκεται σε ισχύ για Κυκλάδες από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα. Επίσης, από Πειραιά, όσον αφορά τον Αργοσαρωνικό, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια με ταχύπλοα, ενώ με συμβατικά κατά κρίση πλοιάρχου.

Ενδεικτικά έχουν ήδη ακυρωθεί τα δρομολόγια:

Fast Ferries Andros με ώρα αναχώρησης 7.30 προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο

Blue Star με ώρα αναχώρησης 7.20 για Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη

«Διονύσιος Σολωμός» με αναχώρηση το μεσημέρι για Σέριφο, Σίφνο, Κύθνο, Φολέγανδρο και Σαντορίνη.

