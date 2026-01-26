Της Έλενας Γαλάρη

Σημαντικά ευρήματα για τους δύο φερόμενους ως ηγετικά στελέχη κυκλώματος που αποσπούσε παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα την Κρήτη, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί, έφερε στο φως η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οι ελεγκτές εντόπισαν αγορές αγροτεμαχίων, δεκάδες χιλιάδες ευρώ που «επενδύθηκαν» σε στοιχηματικές εταιρείες, ανέγερση κατοικιών που αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και μια τραπεζική θυρίδα με συχνές επισκέψεις του κατόχου της.

Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να δεσμευτούν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών τους προσώπων που φέρονται ως συνεργοί.

Τα ευρήματα διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να προστεθούν στην ήδη υπάρχουσα δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τον

γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή και έναν λογιστή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο λογιστής φέρεται να τοποθέτησε περισσότερα από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό επιχειρώντας σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, να …ξεπλύνει και με αυτή τη μέθοδο μαύρο χρήμα.

Από την έρευνα της αρχής, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν κοινό τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο διαπιστώθηκε ότι το χρονικό διάστημα από 4/1/2019 έως 9/12/2025 πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις. Χρήματα που αναλήφθηκαν μετά την πίστωσή τους, κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος αυτών κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.

Ο κατηγορούμενος λογιστής φέρεται να είχε μαζί με συγγενικά πρόσωπα εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, τα οποία ανεγέρθηκαν με χρήματα που αποτελούν μέρος εγκληματικού προϊόντος.

Με βάση τις φορολογικές δηλώσεις αυτά τα ακίνητα κατασκευάστηκαν το 2023. Ωστόσο, από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.

Επιπλέον, από την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής προέκυψε ότι 764.419 ευρώ τοποθετήθηκαν σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19/12/2025, που αποκαλύφθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τραπεζική θυρίδα

Το ενδιαφέρον της Αρχής κίνησε η συχνή επισκεψιμότητα συγγενή κατηγορούμενου σε τραπεζική θυρίδα του, καθώς από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025 η μισθώτρια την είχε επισκεφθεί συνολικά δώδεκα φορές, κάτι που σύμφωνα με την Αρχή δημιουργεί υπόνοιες ότι εκεί έχει τοποθετηθεί μέρος του εγκληματικού προϊόντος.

Την ίδια ώρα, σε τραπεζικό λογαριασμό του κατηγορούμενου λογιστή, φέρεται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ που δεν συνάδουν με τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης του κατηγορούμενου παροχής λογιστικών υπηρεσιών. .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.