Η Ινδία σχεδιάζει να μειώσει τους δασμούς για τα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από 110% σε 40%, καθώς οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που θα μπορούσε να υπογραφεί την Τρίτη.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι συμφώνησε να μειώσει άμεσα τον φόρο σε περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων από την ΕΕ με τιμή εισαγωγής άνω των 15.000 ευρώ, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Το ποσοστό αυτό θα μειωθεί περαιτέρω στο 10% με την πάροδο του χρόνου, πρόσθεσαν, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην ινδική αγορά για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Volkswagen, η Mercedes-Benz και η BMW.

Οι πηγές αρνήθηκαν να κατονομασθούν, καθώς οι συνομιλίες είναι εμπιστευτικές και ενδέχεται να υποστούν αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Το υπουργείο Εμπορίου της Ινδίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

«Η μητέρα όλων των συμφωνιών»

Η Ινδία και η ΕΕ αναμένεται να ανακοινώσουν την Τρίτη την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, μετά την οποία οι δύο πλευρές θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες και θα επικυρώσουν αυτό που αποκαλείται «η μητέρα όλων των συμφωνιών».

Η συμφωνία θα μπορούσε να επεκτείνει το διμερές εμπόριο και να αυξήσει τις ινδικές εξαγωγές προϊόντων όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα κοσμήματα, τα οποία έχουν πληγεί από τους αμερικάνικους δασμούς από τα τέλη Αυγούστου.

Η Ινδία είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο σε όρους πωλήσεων μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα, αλλά η εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία της είναι μια από τις πιο προστατευμένες. Το Νέο Δελχί επιβάλλει επί του παρόντος δασμούς 70% και 110% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, κάτι που συχνά επικρίνεται από στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ.

Το Νέο Δελχί έχει προτείνει την άμεση μείωση των δασμών στο 40% για περίπου 200.000 αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης ετησίως, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Αυτή η ποσόστωση ενδέχεται να υποστεί αλλαγές της τελευταίας στιγμής, πρόσθεσε η πηγή.

Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία θα εξαιρούνται από τις μειώσεις των δασμών για τα πρώτα πέντε χρόνια, προκειμένου να προστατευθούν οι επενδύσεις εγχώριων εταιρειών όπως η Mahindra & Mahindra και η Tata Motors, ανέφεραν οι δύο πηγές. Μετά από πέντε χρόνια, θα ακολουθήσουν παρόμοιες μειώσεις δασμών και για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Ώθηση στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες

Η μείωση των δασμών θα δώσει ώθηση στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Volkswagen, η Renault και η Stellantis, καθώς και σε πολυτελείς μάρκες όπως η Mercedes-Benz και η BMW οι οποίες κατασκευάζουν αυτοκίνητα στην Ινδία, αλλά δυσκολεύονται να αναπτυχθούν πέρα από ένα ορισμένο σημείο, εν μέρει λόγω των υψηλών δασμών.

Η μείωση των φόρων θα επιτρέψει στις αυτοκινητοβιομηχανίες να πωλήσουν τα οχήματά τους σε χαμηλότερες ανταγωνιστικές τιμές,

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων κατέχουν σήμερα μερίδιο μικρότερο του 4% της ινδικής αγοράς αυτοκινήτων, η οποία ανέρχεται σε 4,4 εκατομμύρια μονάδες ετησίως και κυριαρχείται από την ιαπωνική Suzuki, καθώς και από τις εγχώριες μάρκες Mahindra και Tata, οι οποίες κατέχουν συνολικά τα δύο τρίτα της αγοράς.

Με την ινδική αγορά να αναμένεται να αυξηθεί σε 6 εκατομμύρια μονάδες ετησίως έως το 2030, ορισμένες εταιρείες ήδη προετοιμάζουν νέες επενδύσεις.

Η Renault επιστρέφει στην Ινδία με μια νέα στρατηγική, καθώς επιδιώκει ανάπτυξη εκτός Ευρώπης, όπου οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες σημειώνουν σημαντική πρόοδο, ενώ ο Όμιλος Volkswagen ολοκληρώνει το επόμενο στάδιο των επενδύσεών του στην Ινδία μέσω της Skoda.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.