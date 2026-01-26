Λογαριασμός
Ο ουκρανικός στρατός «χτύπησε» διυλιστήριο πετρελαίου στο Κράσνονταρ

«Σημειώθηκαν επιθέσεις με drones στο διυλιστήριο και ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή-στόχο -  Χτυπήθηκαν τμήματα της κύριας μονάδας επεξεργασίας πετρελαίου»

Πετρέλαιο

Ο στρατός της Ουκρανίας επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο διυλιστήριο πετρελαίου Slavyansk Eko στην περιοχή Κράσνονταρ της Ρωσίας, σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στην εφαρμογή Telegram.

«Σημειώθηκαν επιθέσεις με drones στο διυλιστήριο και ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή-στόχο. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, χτυπήθηκαν τμήματα της κύριας μονάδας επεξεργασίας πετρελαίου», αναφέρεται στη δήλωση.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Drones Ουκρανία Ρωσία διυλιστήρια
