Η Πάρις Χίλτον μιλά ανοιχτά: «Ζω με έναν δαίμονα στο μυαλό μου»

Η Πάρις Χίλτον αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για μια λιγότερο γνωστή, αλλά βαθιά επώδυνη εμπειρία της ψυχικής υγείας της. Η 44χρονη επιχειρηματίας και τηλεοπτική περσόνα αποκάλυψε ότι ζει με δυσφορία λόγω ευαισθησίας στην απόρριψη (Rejection Sensitive Dysphoria – RSD), μια κατάσταση που συνδέεται άμεσα με τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ADHD), με την οποία είχε διαγνωστεί στα τέλη της δεκαετίας των 20.

Η εξομολόγηση έγινε στο podcast «The Him & Her Show» και, όπως η ίδια περιγράφει, η εμπειρία της RSD μοιάζει με το να έχεις «έναν δαίμονα στο μυαλό σου», που σου ψιθυρίζει διαρκώς αρνητικές σκέψεις.

Τι είναι η RSD και πώς συνδέεται με την ADHD

Σύμφωνα με την Πάρις Χίλτον, η RSD κάνει ακόμη και την παραμικρή υποψία απόρριψης να βιώνεται σαν πραγματικός σωματικός πόνος. «Αν νομίσεις ότι κάποιος είναι αγενής ή ότι κάτι δεν πήγε καλά, το νιώθεις στο σώμα σου, παρόλο που μπορεί να μην είναι καν αληθινό», εξηγεί.

Η Χίλτον τονίζει πως όσοι ζουν με RSD βιώνουν τα συναισθήματα «σε εξαιρετικά βαθύ επίπεδο» και χρειάζεται να μάθουν να αναγνωρίζουν πότε αυτά τα συναισθήματα είναι αποτέλεσμα της διαταραχής και όχι της πραγματικότητας.

«Κανείς δεν μιλούσε γι’ αυτό, ειδικά για τα κορίτσια»

Η επιχειρηματίας παραδέχεται ότι δεν είχε διαγνωστεί με ADHD ως παιδί, καθώς την εποχή εκείνη η πάθηση θεωρούνταν σχεδόν αποκλειστικά «πρόβλημα των αγοριών». «Κανείς δεν μιλούσε γι’ αυτό όταν ήμουν έφηβη, ειδικά για τα κορίτσια και τις γυναίκες. Και όλοι εστίαζαν μόνο στα αρνητικά», σημειώνει.

Η μη διαγνωσμένη ADHD επηρέασε σοβαρά τη σχολική της πορεία. Παρά τις προσπάθειές της, δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί και να αποδώσει στις εξετάσεις. «Όσο σκληρά κι αν μελετούσα, δεν μπορούσα να θυμηθώ τίποτα. Αποτύγχανα συνεχώς και έμπλεκα σε μπελάδες», θυμάται.

Παράλληλα, αναφέρεται και στις δύσκολες εμπειρίες που βίωσε τη δεκαετία του 2000, όταν βρισκόταν διαρκώς στο επίκεντρο των media, κάτι που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ψυχική της υγεία.

«Θέλω οι άνθρωποι να ξέρουν ότι δεν χρειάζεται να είναι κάτι που τους κρατά πίσω. Μπορεί να γίνει υπερδύναμη», λέει χαρακτηριστικά. Για την ίδια, αυτή η ένταση, η διαρκής κίνηση προς το μέλλον και η υπερευαισθησία ήταν τελικά η κινητήρια δύναμη πίσω από την επιτυχία της.

«Το βλέπω ως τη σούπερ δύναμή μου. Χωρίς αυτό, δεν θα ήμουν η επιχειρηματίας που είμαι σήμερα», καταλήγει, στέλνοντας ένα μήνυμα αποδοχής και ενδυνάμωσης σε όσους αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στα λόγια της.

Πηγή: skai.gr

