Έντονη βροχόπτωση, αστραπές και ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για τα επικείμενα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η λεωφόρος Βουλιαγμένης μετατράπηκε σε «λίμνη» λόγω της έντονης βροχόπτωσης, με την κίνηση των οχημάτων να γίνεται με μεγάλη δυσκολία, ιδιαίτερα στη συμβολή της με την Προφήτου Ηλία και την οδό Βενεζουέλας.

Δέντρα έπεσαν σε οχήματα και στο οδόστρωμα στην Αργυρούπολη

Έντονη βροχόπτωση, αστραπές και ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας σε πολλές περιοχές της Αττικής, ενώ η ΕΜΥ επικαιροποίησε σήμερα το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Λίμνη ξανά η λεωφόρος Βουλιαγμένης - Με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων

Στο μεταξύ για μια ακόμη φορά η βροχόπτωση μετέτρεψε σε «λίμνη» τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Οι εικόνες από τη συμβολή της Βουλιαγμένης με την Προφήτου Ηλία και με την οδό Βενεζουέλας είναι χαρακτηριστική, με τα οχήματα να διασχίζουν τα νερά με δυσκολία.

Πτώσεις δέντρων από την κακοκαιρία - Φθορές σε οχήματα στην Αργυρούπολη

Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες η πυροσβεστική έχει λάβει κλήσεις για πτώσεις δέντρων σε οχήματα και στο οδόστρωμα. Οι εικόνες είναι από την οδό Υμηττού στην Αργυρούπολη, όπου προκλήθηκαν ζημιές σε δύο οχήματα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια - νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

α. στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

β. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

γ. στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

δ. στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

ε. στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Παράλληλα, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Την ίδια ώρα, την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026. Θέμα της συνεδρίασης, τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη έως και το απόγευμα της Τρίτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου και μέχρι την Τρίτη 27 Ιανουαρίου το απόγευμα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις.

α) Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη.

β) Στην Αττική μέχρι σήμερα το μεσημέρι.

γ) Στη Θεσσαλονίκη μέχρι σήμερα το απόγευμα.

δ) Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι που φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.

«Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) συνεχίζει να βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών», αναφέρει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

