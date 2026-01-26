Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι κλοπές διαπράχθηκαν σε περιαστικές περιοχές των Χανιών

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων

Εξιχνιάστηκαν τέσσερις υποθέσεις κλοπών στα Χανιά και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο 34χρονων ημεδαπών.

Ειδικότερα, η εξιχνίαση των τεσσάρων υποθέσεων κλοπών που διαπράχθηκαν σε περιαστικές περιοχές των Χανιών, πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα και την προανάκριση, οι δύο ημεδαποί ταυτοποιήθηκαν ως δράστες των τεσσάρων κλοπών, από τρία καταστήματα και ένα νηπιαγωγείο, από τις 02-11-2025 έως τις 17-01-2026, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 3.224 ευρώ, τέσσερις επιταγές, ηλεκτρονικό υπολογιστή, ηλεκτρονική ταμπλέτα και λοιπά αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είδη ρουχισμού που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των κλοπών και τρία μαχαίρια.

