Από ένα φούρνο στα Τρίκαλα μέχρι την τραγωδία - Η ιστορία της Βιολάντα

Η ιστορία της Βιολάντα ξεκινά το 1975 από ένα συνοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα, όπου την παραγωγή ποιοτικών αρτοσκευασμάτων και ψωμιού διαδέχθηκε η αγάπη και το ταλέντο στη ζαχαροπλαστική μετατρέποντας τα παραπάνω συστατικά σε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όλα ξεκίνησαν από τον Μόδεστο Τσίνα πριν από 50 χρόνια, ενώ το όραμά του μετέτρεψε σε επιχειρηματική ιδέα ο γαμπρός του Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης το 2003.

Στη διαδρομή της μέχρι σήμερα, η Βιολάντα έχει εξελίξει την ποικιλία των προϊόντων της, προσθέτοντας διάφορες γεύσεις και καλύπτοντας διαφορετικές καταναλωτικές ανάγκες. Με μια ευρεία ποικιλία από 200 και πλέον προϊόντα, η εταιρεία απέκτησε σημαντικό έρεισμα στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Από ένας τοπικός φούρνος, εξελίχθηκε σε βιομηχανία μπισκότων με διεθνή παρουσία και κύκλο εργασιών πάνω από 40 εκατ. ευρώ.

Απασχολεί γύρω στους 250 εργαζόμενους και οι κεντρικές της εγκαταστάσεις βρίσκονται στο 6ο χλμ. Τρικάλων Καρδίτσας στα Τρίκαλα, εκεί που ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά.

Παράλληλα, από το 2017 λειτουργεί και η θυγατρική της Vitafree στα Τρίκαλα.

Τα εργοστάσια και τα κέντρα διανομής της Βιολάντα



Κεντρικό Εργοστάσιο, 6ο χλμ. Τρικάλων – Καρδίτσας, Τρίκαλα

Είναι το κεντρικό εργοστάσιο της εταιρείας, με 11 γραμμές παραγωγής μπισκότων, συνολικής μέγιστης δυναμικότητας 17.000 τόνων, 1 γραμμή παραγωγής γεμιστής γκοφρέτας δυναμικότητας 800 τόνων ετησίως και 2 γραμμές παραγωγής δημητριακών bran flakes και corn flakes μέγιστης δυναμικότητας 2.000 τόνων ετησίως.

Εργοστάσιο Λάρισας, 14ο χλμ. Λάρισας – Θεσσαλονίκης, Μακρυχώρι Λάρισας

Μέσω της συνδυαστικής τεχνολογίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ Steam Free» που αναπτύχθηκε έπειτα από πολυετή σχεδιασμό, η Βιολάντα κατήργησε τις καμινάδες ρύπων στη γραμμή παραγωγής, αλλά και τις καμινάδες αποβολής υδρατμών και θερμών αερίων μέσω ειδικών αναλλακτών νερού γεωθερμίας.

Η επένδυση πραγματοποιήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις στη Λάρισα και το ύψος της επένδυσης έφτασε τα 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Το εργοστάσιο παράγει σε πλήρη ανάπτυξη 2,5 χιλιάδες τόνους μπισκότα ετησίως.

Εργοστάσιο της Vitafree,Τρίκαλα

Το εργοστάσιο της Vitafree βρίσκεται στα Τρίκαλα και είναι ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης.

Ιδρύθηκε το 2017 και εκτείνεται σε 7.500 τ.μ..

Κέντρο Διανομής Αθηνών, Αχαρνές

Το Κέντρο Διανομής Αθηνών εξυπηρετεί το Λεκανοπέδιο Αττικής, την Πελοπόννησο και τα νησιά Αιγαίου. Είναι συνολικής χωρητικότητα 1400 παλετοθέσεων και λειτουργεί ως άμεσο υποκατάστημα της Βιολάντα.

Κέντρο Διανομής Θεσσαλονίκης, Καλοχώρι

Το Κέντρο Διανομής Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί την κεντρική Μακεδονία και τα νησιά του Β.Α. Αιγαίου. Λειτουργεί επίσης ως διαβαλκανικό κέντρο αναδιανομής groupage με κύριες χώρες εξαγωγής τη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία. Είναι συνολικής χωρητικότητα 1500 παλετοθέσεων και λειτουργεί ως άμεσο υποκατάστημα της Βιολάντα.

Κέντρο Διανομής Κεντρικής Ελλάδος, 6ο χλμ. Τρικάλων – Καρδίτσας, Τρίκαλα

Το Κέντρο Διανομής Κεντρικής Ελλάδος βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων της Βιολάντα και εξυπηρετεί τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα. Παράλληλα, από εδώ εξυπηρετείται το μεγαλύτερο κομμάτι του εξαγωγικού έργου της αλλά και ολόκληρη η ανατροφοδοσία των υποκαταστημάτων. Με την πρόσφατη αποπεράτωση των κτηριακών επεκτάσεων έφτασε συνολική χωρητικότητα 3.200 παλετοθέσεων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.