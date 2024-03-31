Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πασχαλινό μήνυμά του, κάλεσε τους Ουκρανούς να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

«Δεν υπάρχει νύχτα ή μέρα που η ρωσική τρομοκρατία δεν επιχειρεί να διαλύσει τις ζωές μας», έγραψε ο Ζελένσκι στην αγγλική γλώσσα στην πλατφόρμα Χ.

My greetings to Ukrainians and all Christians celebrating Easter today.



It is a holiday that reminds us of the power of the spirit that will not allow darkness to prevail. It will not allow the will to be overshadowed. It unites families, nations, and continents.



Now there is… pic.twitter.com/kshpW71W34 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2024

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η Ουκρανία δέχτηκε επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις με τις ενεργειακές υποδομές να έχουν κυρίως στοχοποιηθεί.

Οι ουκρανικές αεροπορικές δυνάμεις ανέφεραν ότι αναχαίτησαν 18 από τις 27 επιθέσεις που δέχτηκαν από μη επανδρωμένα, πυραύλους και πυραύλους κρούζ, αλλά οι αρχές ανέφεραν ότι κάποιοι πέτυχαν τους στόχους τους.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Λβιβ, στα δυτικά της χώρας, όταν δέχτηκε μια υποδομή.

Στην Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα για κάποιο χρονικό διάστημα ενώ διακοπές στην ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν και σε άλλα σημεία της χώρας.

