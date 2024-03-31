Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ψήφισε στην Κωνσταντινούπολη σήμερα για τις δημοτικές εκλογές, στέλνοντας μήνυμα νίκης στους υποστηρικτές του κόμματός του.

Ειδικότερα, ο Ερντογάν που είχε στο πλευρό του τη σύζυγό του ψήφισε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και δήλωσε ότι «επειδή είχαμε μια πολύ έντονη εκστρατεία. Μετά από αυτή την εκστρατεία, νομίζω ότι με τη διεξαγωγή αυτών των εκλογών σήμερα, οι τοπικές κυβερνήσεις ελπίζουμε ότι θα έχουν ένα καλό αποτέλεσμα για τη χώρα μας και το έθνος μας. Αυτές οι εκλογές θα οδηγήσουν στην αρχή μιας νέας εποχής στη χώρα.» «Θα συνέβη», είπε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ψήφισε για τις τοπικές εκλογές της Τουρκίας μαζί με την πρώτη κυρία Εμινέ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη στις 31 Μαρτίου pic.twitter.com/tffJwpLM1R — TRT World (@trtworld) 31 Μαρτίου 2024

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. pic.twitter.com/Ceab9fVgCC — AK Parti (@Akparti) March 31, 2024

