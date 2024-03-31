Ολοκληρώθηκε επισήμως η διαδικασία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Τουρκία, οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν βαρόμετρο για τη δημοτικότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθώς η μάχη είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για τον έλεγχο της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας όσο και για το μέλλον της χώρας.

Στους κάλπες των δημοτικών εκλογών προσήλθαν από το πρωί περίπου 61,5 εκατομμύρια Τούρκοι ψηφοφόροι για να εκλέξουν 1.393 δημάρχους και χιλιάδες μέλη δημοτικών συμβουλίων καθώς και τοπικούς άρχοντες δημοτικών διαμερισμάτων και χωριών.

Οι κάλπες άνοιξαν στις ανατολικές επαρχίες στις 7:00 μ.μ και έκλεισαν στις 16:00, ενώ στις δυτικές επαρχίες η ψηφοφορία διήρκεσε από τις 8:00 το πρωί έως τις 17:00.

Νωρίτερα, ο Εκρέμ Ιμάμογλου και ο Μουράτ Κουρούμ άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα με τον νυν δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης να αφήνει σαφείς αιχμές για την ασφάλεια της διεξαγωγής των εκλογών καλώντας τους πολίτες να προστατέψουν τη διαδικασία.

Ειδικότερα, ο Ιμάμογλου ζήτησε από τους πολίτες να προστατέψουν την κάλπη και την ψήφο τους: «Η ψήφος είναι ιερό δικαίωμα στη δημοκρατία μας. Αυτό το δικαίωμα πρέπει να προστατευθεί. Οι κανόνες σχετικά με την προστασία αυτού του δικαιώματος είναι σαφείς, αλλά δυστυχώς, δεδομένου ότι υπάρχουν ελλείψεις στο θέμα αυτό στην Τουρκία, το θέμα αυτό γίνεται σε συνεργασία με τους πολίτες».

Artık söz κεχρί! Ailece oyumuzu kullanıyoruz. https://t.co/rrYNcqLL5O — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 31 Μαρτίου 2024

Από την πλευρά του ο Μουράτ Κουρούμ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η σημερινή ημέρα ήταν γιορτή για όλους τους πολίτες της Κωνσταντινούπολης και ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την εμπιστοσύνη του.

Την κρισιμότητα των εκλογών επισήμανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσερχόμενος για να ψηφίσει, κάνοντας λόγο για εκλογές που θα σηματοδοτήσουν μια νέα εποχή για τη χώρα.

«Πραγματοποιήσαμε πρόσφατα τις βουλευτικές και τις προεδρικές εκλογές. Σήμερα διεξάγουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτές οι δύο εκλογές κούρασαν το έθνος μας, και κούρασαν και εμάς. Επειδή είχαμε μια πολύ έντονη εκστρατεία. Ελπίζω ότι οι τοπικές κυβερνήσεις θα έχουν ένα καλό αποτέλεσμα για τη χώρα και το έθνος μας. Αυτές οι εκλογές θα οδηγήσουν στην έναρξη μιας νέας εποχής στη χώρα μας σε μια σύντομη περίοδο. Αφενός οι βουλευτικές και προεδρικές εκλογές και αφετέρου οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση ελπίζουμε να οδηγήσουν στην αρχή μιας νέας εποχής, ενός νέου αιώνα στη χώρα μας. Μακάρι να συμβεί», δήλωσε ο Ερντογάν.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan cast his ballot for Türkiye’s local elections alongside first lady Emine Erdogan in Istanbul on March 31 pic.twitter.com/tffJwpLM1R — TRT World (@trtworld) March 31, 2024

Η μάχη για την Κωνσταντινούπολη

Οι εκλογές για τον δήμο της Κωνσταντινούπολης, της μεγαλύτερης πόλης που καθορίζει σε πολλούς και την οικονομική δυναμική της Τουρκίας, διεξάγονται σύμφωνα με αναλυτές μεταξύ δύο ανδρών. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι New York Times, ένα που είναι στο ψηφοδέλτιο και ένα άλλο που δεν είναι.

Ο πρώτος είναι ο νυν δήμαρχος Εκρέμ Ιμόγλου, ένας πολλά υποσχόμενος πολιτικός από την αντιπολίτευση που κατάφερε μια ανατρεπτική νίκη το 2019 και θεωρείται ευρέως ως πιθανός υποψήφιος για την προεδρία.

Ο δεύτερος είναι ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης πριν από δεκαετίες και επιδιώκει την επιστροφή της Κωνσταντινούπολης στον έλεγχο του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.

Το αποτέλεσμα θα κριθεί από τις σημερινές δημοτικές εκλογές που θα διαμορφώσουν από πολλές απόψεις το πολιτικό μέλλον της Τουρκίας.

Μια νίκη για το κόμμα του κ. Ο Ερντογάν που επέτρεψε να ανακτήσει την πολιτική και την οικονομική επιρροή της διοίκησης της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας, ενισχύοντας περαιτέρω έναν εγκέτη τον οποίο οι επικριτές κατηγορούν ότι οδηγεί τη χώρα προς την απολυταρχία. Ωστόσο, μια νίκη για τον νυν δήμαρχο θα μπορούσε να ανασυγκροτήσει την αντιπολίτευση κατά του Ερντογάν και να καταστήσει τον Ιμάμογλου διεκδικητή της προεδρίας στις επόμενες εκλογές του 2028.

«Αυτές οι εκλογές θα καθορίσουν τη φύση της πολιτικής κούρσας στην Τουρκία για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Sinan Ulgen, διευθυντής του Edam, ενός ερευνητικού οργανισμού με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

Οι εκλογές διεξάγονται εν μέσω μιας παρατεταμένης κρίσης κόστους ζωής, κατά την οποία η αξία του νομίσματος της Τουρκίας έχει καταποντιστεί και πολλοί άνθρωποι βλέπουν το εισόδημα τους να μειώνεται. Επίσης, ακολουθούν έπειτα από τις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου που ανέδειξαν μια άλλη θητεία του Ερντογάν στην προεδρία της χώρας, διαψεύδοντας τις ελπίδες ενός συνασπισμού κομμάτων της αντιπολίτευσης που είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους για να τον ανατρέψουν.

Η απώλεια της αντιπολίτευσης έπληξε το ηθικό της και ο συνασπισμός κατέρρευσε. Ωστόσο, πολλοί ψηφοφόροι της αντιπολίτευσης θεωρούν πλέον τον Ιμάμογλου ως τον πλέον ικανό να κερδίσει το κόμμα του Ερντογάν και να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Τουρκίας.

«Εάν ο Ιμάμογλου κερδίσει ξανά την Κωνσταντινούπολη, ο κόσμος θα πιστέψει ότι η ευκαιρία να νικήσει τον Ερντογάν δεν έχει χαθεί», δήλωσε η Σέντα Ντεμιράλπ, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ισίκ στην Κωνσταντινούπολη.

Σε αυτές τις εκλογές τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη, δεδομένου μεγέθους και της πολιτικής και οικονομικής σημασίας της.

Η Κωνσταντινούπολη, που φιλοξενεί περίπου 16 εκατομμύρια ανθρώπους και απλώνεται στον Βόσπορο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, παράγει μεγάλο μέρος του οικονομικού πλούτου της Τουρκίας. Ο μητροπολιτικός δήμος έχει περίπου 90.000 υπαλλήλους, πολλοί από τους οποίους εργάζονται σε δημοτικές επιχειρήσεις των διευθυντών τους ορίζει ο δήμαρχος. Όλα αυτά δίνουν στους τοπικούς άρχοντες σημαντικούς να ανταμείψουν τους υποστηρικτές με δημοτικές δουλειές και συμβάσεις.

Ο αγώνας είναι και προσωπικός. Ο 70χρονος Ερντογάν μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο πατέρας του εργαζόταν ως καπετάνιος φεριμπότ. Η δική του πολιτική καριέρα έκανε άλμα προς τα εμπρός όταν εξελέγη δήμαρχος της πόλης από το 1994 έως το 1998. Πολλοί κάτοικοι επαινέσανε τη διακυβέρνησή του που επικεντρώθηκε σε ζητήματα ποιότητας ζωής: καθαρισμός μολυσμένων δρόμων και υδάτινων οδών και επέκταση των δικτύων τρεχούμενου νερού.

Ο Ερντογάν μιλάει συχνά για την αγάπη του για την Κωνσταντινούπολη, της οποίας η πλούσια ιστορία, η κοσμοπολίτικη ελίτ και ο ανερχόμενος τουριστικός τομέας την έχουν το κόσμημα της Τουρκίας.

Για να πάρει πίσω την πόλη, ο Ερντογάν έχει χρίσει υποψήφιο τον Μουράτ Κουρούμ, πρώην υπουργό αστικών περιοχών και περιβάλλοντος στην κυβέρνηση του. Ερντογάν και νυν βουλευτής στο κόμμα του.

Ο Κουρούμ, 47 ετών, έχει πλασάρει τον εαυτό του ως τεχνοκράτη που θα επεκτείνει τις υπηρεσίες και θα μεταμορφώσει τις γειτονιές της Κωνσταντινούπολης για να προστατεύσει τους κατοίκους από πιθανούς σεισμούς, μια ανησυχία σε μια πόλη που οι σεισμολόγοι προειδοποιούν ότι θα πληγούν σύντομα.

Φανταζόμαστε μια Κωνσταντινούπολη όπου κανένα από τα νοικοκυριά μας δεν θα φοβόταν πλέον τους σεισμούς», είπε σε μια μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση την περασμένη Κυριακή στον διάδρομο ενός παλιού αεροδρομίου. «Όλα τα σπίτια μας θα είναι ασφαλή».

Οι επόμενες εθνικές εκλογές στην Τουρκία αναμένονται στο τέλος της θητείας του Ερντογάν το 2028, αλλά ορισμένοι Τούρκοι αναμένουν ότι θα επιδιώξουν να μείνουν στην εξουσία περισσότερο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη από τις δύο προεδρικές θητείες που επιτρέπουν το Σύνταγμα. Αλλά εάν κηρύξει πρόωρες εκλογές που θα επέτρεπαν να θέσει υποψηφιότητα για άλλη μια θητεία ή θα μπορούσε να επιδιώξει την αλλαγή του Συντάγματος.



