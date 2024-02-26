Ζελένσκι: Αδιανόητο ότι ο Τραμπ «είναι με το μέρος» του Πούτιν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι "δεν καταλαβαίνει" πώς ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ "μπορεί να είναι με το μέρος" της Ρωσίας σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

"Δεν καταλαβαίνω πώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι με το μέρος του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν. Είναι αδιανόητο", δηλώνει, σύμφωνα με αποσπάσματα της συνέντευξης αυτής που αναμένεται να μεταδοθεί το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα).

Ο ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, μεγάλο φαβορί για να λάβει το χρίσμα του κόμματός του για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, προέτρεψε τους υποστηρικτές του στο Κογκρέσο να μπλοκάρουν αμερικανική στρατιωτική βοήθεια 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Κίεβο.

Ο 77χρονος πρώην μεγιστάνας έχει διαβεβαιώσει κατά το παρελθόν ότι μπορεί να θέσει τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία "σε 24 ώρες", εάν επανεκλεγεί.

"Δεν πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζει τον Πούτιν. Ξέρω ότι τον συνάντησε αλλά δεν του αντιτάχθηκε ποτέ", συνεχίζει ο Ουκρανός πρόεδρος.

"Δεν πιστεύω ότι (ο Τραμπ) συνειδητοποιεί ότι ο Πούτιν δεν θα σταματήσει ποτέ", προσθέτει.

Η Ουκρανία εμφανίζεται πολύ αποδυναμωμένη απέναντι στα ρωσικά στρατεύματα και περιμένει τα δυτικά όπλα που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή της, ενώ ο πόλεμος έχει εισέλθει στον τρίτο χρόνο του. Η νίκη ή η ήττα της Ουκρανίας "εξαρτάται από εσάς", δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος Ζελένσκι στους συμμάχους του.

Οι Ουκρανοί καταγράφουν ήττες εδώ και εβδομάδες στα ανατολικά, κυρίως με την απώλεια της πόλης-φρούριο Αβντιίβκα και σήμερα με την απόσυρσή τους από το χωριό Λαστότσκινε, κοντά στην Αβντιίβκα.

Στη συνέντευξη στο CNN, ο πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποιεί ακόμη ότι "εκατομμύρια άνθρωποι θα σκοτωθούν" εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσφέρουν εκ νέου την υποστήριξή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.