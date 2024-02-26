Τρεις νεκροί από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ

Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, η οποία αποδίδεται στις ουκρανικές δυνάμεις, προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων τριών στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ.

«Ο ουκρανικός στρατός έπληξε αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας ένα drone-καμικάζι… Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν», ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ σε ανάρτησή του στο Telegram, συμπληρώνοντας ότι από την έκρηξη τραυματίστηκαν άλλοι τρεις άνθρωποι που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Η επίθεση σημειώθηκε στο χωριό Ποτσάεβο, στο δυτικό τμήμα της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Το αυτοκίνητο που χτυπήθηκε μετέφερε εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η περιφέρεια Μπέλγκοροντ δέχεται συχνά επιθέσεις από τις ουκρανικές δυνάμεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν πρόσφατα από την πόλη Μπέλγκοροντ, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, στον απόηχο της φονικότερης ουκρανικής επίθεσης σε ρωσικό έδαφος. Τουλάχιστον 25 νεκροί και περίπου 100 τραυματίες ήταν ο απολογισμός της επίθεσης της 30ής Δεκεμβρίου.

