Ζελένσκι: Δεν θα προσκληθεί η Ρωσία στην πρώτη ειρηνευτική σύνοδο κορυφής

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Παρασκευή ότι η Ρωσία δεν θα προσκληθεί στην πρώτη ειρηνευτική σύνοδο κορυφής που αναμένεται να διεξαχθεί τους ερχόμενους μήνες στην Ελβετία.

Μετά τις συνομιλίες με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ένας εκπρόσωπος της Ρωσίας θα μπορούσε να προσκληθεί στην επόμενη συνάντηση αφού θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί ένας οδικός χάρτης για την ειρήνη με τους συμμάχους της Ουκρανίας στη σύνοδο στην Ελβετία.

"Δεν βλέπουμε κανέναν εκπρόσωπο της Ρωσίας σε αυτή τη σύνοδο κορυφής. Δεν βλέπουμε πώς μπορούν να προσκληθούν άνθρωποι που μπλοκάρουν, καταστρέφουν και σκοτώνουν τα πάντα. Θέλουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα, μια δίκαιη ειρήνη", δήλωσε ο Ζελένσκι.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ ότι είναι καιρός η Ουκρανία και η Ρωσία να αρχίσουν συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, προσθέτοντας ωστόσο πως αυτό δεν πρέπει να σημαίνει αναγνώριση της ρωσικής κατοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

