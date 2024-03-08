UFO: H έρευνα του Πενταγώνου για τα «αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα»

Οι κυβερνητικές έρευνες που έγιναν από τα τέλη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου για τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα δεν βρήκαν αποδείξεις για εξωγήινη τεχνολογία και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι περισσότερες θεάσεις ήταν κοινά αντικείμενα και φαινόμενα που αναγνωρίστηκαν εσφαλμένα ως κάτι άλλο, αναφέρεται σε μια έκθεση του Πενταγώνου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Το 2022 το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει ότι η τότε νεοσύστατη υπηρεσία AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) δεν είχε βρει στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι εξωγήινοι επισκέφθηκαν τη Γη ή ότι συνετρίβησαν εξωγήινα διαστημόπλοια.

Με βάση τον Νόμο Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας του 2023 το AARO έπρεπε να δώσει στο Κογκρέσο μια έκθεση που να καταγράφει λεπτομερώς το ιστορικό έρευνας των «αγνώστου ταυτότητας ανώμαλων φαινομένων» (UAP), από το 1945 και μετά. Παρέδωσε τους δύο πρώτους τόμους την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, συνταγματάρχης Πατ Ράιντερ, σε μια ανακοίνωσή του που συνόδευε τη μη διαβαθμισμένη εκδοχή που δόθηκε στη δημοσιότητα.

«Το AARO δεν βρήκε αποδείξεις ότι κάποια έρευνα της αμερικανικής κυβέρνησης, έρευνα με ακαδημαϊκή υποστήριξη ή κάποιο επίσημο πάνελ να επιβεβαίωσαν ότι κάποια θέαση UAP συνιστούσε εξωγήινη τεχνολογία», αναφέρεται στη σύνοψη της έκθεσης. «Μολονότι πολλές αναφορές για UAP παραμένουν ανεξήγητες, το AARO εκτιμά ότι αν υπήρχαν περισσότερα και καλύτερης ποιότητας δεδομένα, οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσαν επίσης να εξηγηθούν ως συνηθισμένα αντικείμενα ή φαινόμενα», πρόσθεσε.

Η έκθεση λέει ότι από το 1945 η αμερικανική κυβέρνηση έχει χρηματοδοτήσει έρευνες για να καθορίσει αν τα UAP αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων, εάν είναι τεχνολογικά άλματα ανταγωνιστριών χωρών ή αποδείξεις μιας «τεχνολογίας εκτός του κόσμου τούτου» από ευφυή όντα.

Αναφέρει επίσης ότι υπάρχει ένα επανερχόμενο αφήγημα στη λαϊκή κουλτούρα ότι η κυβέρνηση –ή κάποια μυστική οργάνωση εντός της– έχει ανακτήσει «πολλά διαστημόπλοια και εξωγήινα βιολογικά κατάλοιπα» και εφαρμόζει προγράμματα «ανάδρομης τεχνικής έρευνας» για να αποκτήσει αυτήν την τεχνολογία.

«Το AARO αναγνωρίζει ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ειλικρινά αυτές τις εκδοχές. Ο στόχος της έκθεσης δεν είναι να αποδείξει ή να διαψεύσει κάποιο σύνολο πεποιθήσεων αλλά να χρησιμοποιήσει μια αυστηρά αναλυτική και επιστημονική προσέγγιση για τη διερεύνηση των προηγούμενων προσπαθειών έρευνας των UAP που χρηματοδοτήθηκαν από την αμερικανική κυβέρνηση».

«Το AARO δεν βρήκε εμπειρικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς ότι η αμερικανική κυβέρνηση και ιδιωτικές εταιρείες απέκτησαν εξωγήινη τεχνολογία μέσω ανάδρομης τεχνικής έρευνας», συνεχίζει η έκθεση.

«Το AARO έκρινε, βασιζόμενο σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες μέχρι σήμερα, ότι οι ισχυρισμοί που αφορούν συγκεκριμένα άτομα, γνωστές τοποθεσίες, τεχνολογικά πειράματα και έγγραφα που φέρεται να σχετίζονται με την αναπαραγωγή εξωγήινης τεχνολογίας είναι ανακριβείς».

Σύμφωνα με το κείμενο αυτό, άλλοι ισχυρισμοί θα αναλυθούν σε έναν δεύτερο τόμο.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν περάσει δεκαετίες απωθώντας, απομυθοποιώντας και απαξιώνοντας τις θεάσεις αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων και «ιπτάμενων δίσκων» που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1940.

Το Πεντάγωνο ανέφερε πριν από δύο χρόνια ότι οι έρευνές του οδήγησαν σε εκατοντάδες καινούριες αναφορές, τίποτα όμως που να υποδηλώνει ευφυή εξωγήινη ζωή.

