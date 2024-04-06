Τους 24,1 βαθμούς άγγιξε σήμερα Σάββατο ο υδράργυρος στην περιοχή του Ουκλ στις Βρυξέλλες, καταγράφοντας νέο ρεκόρ σύμφωνα με ανάρτηση επιστήμονα του βασιλικού μετεωρολογικού ινστιτούτου στην πλατφόρμα Χ.

Το προηγούμενο ρεκόρ για τις 6 Απριλίου είχε σημειωθεί το 2011, με 22,3 βαθμούς.

Ήπιος θα είναι ο καιρός αύριο, Κυριακή, αν και με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ωστόσο, από την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να σημειωθεί σημαντική πτώση, με τον υδράργυρο να δείχνει από 6 μέχρι 12 βαθμούς, όπως αναφέρουν τα βελγικά μέσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

