Τους 24,1 βαθμούς άγγιξε σήμερα Σάββατο ο υδράργυρος στην περιοχή του Ουκλ στις Βρυξέλλες, καταγράφοντας νέο ρεκόρ σύμφωνα με ανάρτηση επιστήμονα του βασιλικού μετεωρολογικού ινστιτούτου στην πλατφόρμα Χ.
Το προηγούμενο ρεκόρ για τις 6 Απριλίου είχε σημειωθεί το 2011, με 22,3 βαθμούς.
Ήπιος θα είναι ο καιρός αύριο, Κυριακή, αν και με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ωστόσο, από την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να σημειωθεί σημαντική πτώση, με τον υδράργυρο να δείχνει από 6 μέχρι 12 βαθμούς, όπως αναφέρουν τα βελγικά μέσα.
