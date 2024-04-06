Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Βουδαπέστη για να υποστηρίξουν έναν πρώην κυβερνητικό ο οποίος έγινε τώρα επικριτής του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Η διαδήλωση οργανώθηκε από τον δικηγόρο Πέτερ Μαγιάρ, έναν αμφιλεγόμενο πολιτικό καθώς η γυναίκα του πρώην υπουργός Δικαιοσύνης είχε δώσει προεδρική χάρη σε παιδεραστή.

Ωστόσο, στο κάλεσμά του ανταποκρίθηκαν περίπου 100.000 άνθρωποι στην πλατεία Κόσουτ της Βουδαπέστης, μπροστά από το κοινοβούλιο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Επίσης, και το γερμανικό πρακτορείο, αναφέρει ότι επρόκειτο για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των τελευταίων δεκαετιών στην Ουγγαρία.

Πολλοί από τους συγκεντρωμένους κρατούσαν λάβαρα με τα εθνικά χρώματα και πλακάτ που έγραφαν «Οι Ούγγροι εξεγείρονται!».

«Θα ανακτήσουμε τη χώρα μας βήμα το βήμα και λιθάρι το λιθάρι θα οικοδομήσουμε μια Ουγγαρία κυρίαρχη και σύγχρονη», είπε ο Μαγιάρ απευθυνόμενος στο πλήθος.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως θα ανακοινώσει σύντομα τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, το οποίο θα συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές και τις τοπικές εκλογές του Ιουνίου.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ωστόσο ότι ο Μαγιάρ δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου με το δικό το κόμμα επειδή δεν μπορεί να τηρήσει τις σχετικές προθεσμίες, όμως βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με υφιστάμενα κόμματα για να μπορέσει να είναι υποψήφιος. Ο ίδιος προέβλεψε ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στην Ουγγαρία θα είναι «το πρώτο καρφί στο φέρετρο» του συστήματος Ορμπάν.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, 43 ετών, είναι ο πρώην σύζυγος της πρώην υπουργού Δικαιοσύνης του Ορμπάν Γιούντιτ Βάργκα, η οποία υποχρεώθηκε να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή μετά το σκάνδαλο της χορήγησης προεδρικής χάρης σε έναν άνδρα ο οποίος είχε καταδικασθεί για υπόθεση παιδεραστείας και αποφυλακίσθηκε.

Ενώ βρισκόταν για καιρό κοντά στο κυβερνών κόμμα, το Fidesz, ο Μαγιάρ τότε αποστασιοποιήθηκε και δεσμεύθηκε να αμφισβητήσει «το εργοστάσιο εξουσίας» του Ορμπάν.

Τον περασμένο μήνα, δημοσιοποίησε μια ηχογράφηση που υποτίθεται πως εμπλέκει έναν κορυφαίο υπουργό σε μια πολύ προβεβλημένη υπόθεση διαφθοράς και κάλεσε τον γενικό εισαγγελέα να παραιτηθεί.

«Η πρωτοβουλία του κ. Μαγιάρ πρέπει να υποστηριχθεί επειδή με τη σημερινή αντιπολίτευση, δεν υπάρχει ελπίδα στη μάχη εναντίον του κ. Ορμπάν», λέει ο 49χρονος μάγειρας Λέο Σάμπο, ο οποίος ήταν μεταξύ των διαδηλωτών.

Η Ταμάρα, 36 ετών, η οποία αρνείται να πει το επώνυμό της, είναι ακόμη «επιφυλακτική», όμως ήρθε για να «κάνει κάτι, επειδή είναι παράλογο να βλέπεις αυτά που έχει μπορέσει να κάνει αυτή η κυβέρνηση χωρίς να ανησυχείς».

Ο Πέτερ Νάγκι, ένας 20χρονος φοιτητής, είναι έτοιμος να δώσει μια ευκαιρία στον Μαγιάρ, επειδή οι Ούγγροι «δεν έχουν τίποτα να χάσουν».

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, ένας σχηματισμός του Μαγιάρ θα συγκέντρωνε την υποστήριξη του 11 ως 15% των ούγγρων ψηφοφόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

