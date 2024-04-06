Η γερμανική φρεγάτα Hessen, το απόγευμα του Σαββάτου μεταξύ 17:30 και 18:30 ώρα Ελλάδας, απέκρουσε επίθεση με πύραυλο από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

«Η ενέργεια της Hessen ήταν αποτελεσματική καθώς αποφεύχθηκε οποιαδήποτε ζημιά στους ναυτικούς και στην εμπορική ναυτιλία» τονίζεται σε ανακοίνωση.



Η φρεγάτα έχει αναπτυχθεί στα νότια της Ερυθράς Θάλασσας στο πλαίσιο της ναυτικής αποστολής «Ασπίδες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

«Η επιχείρηση Ασπίδες έχει αμυντική εντολή, οποιαδήποτε απάντηση θα έρχεται πάντα ως συνέπεια μιας επίθεσης και θα είναι απαραίτητη, ανάλογη και περιορισμένη στον διεθνή θαλάσσιο ή εναέριο χώρο» σημειώνεται.

Η βρετανική εταιρεία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας Ambrey ανακοίνωσε νωρίτερα το Σάββατο πως έλαβε πληροφορίες ότι ένα πλοίο δέχθηκε επίθεση σε απόσταση περίπου 61 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του λιμανιού Χοντέιντα στην Υεμένη.

Δεν υπάρχουν έως στιγμής περισσότερες πληροφορίες για το όνομα και τη σημαία του πλοίου, τυχόν ζημιές και την κατάσταση του πληρώματος.

Οι αντάρτες Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν, πραγματοποιούν εδώ και μήνες επιθέσεις εναντίον της ναυσιπλοΐας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστινίους στον πόλεμο της Γάζας.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

