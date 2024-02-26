Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ επανέλαβε σήμερα ότι το Ισραήλ «ενθάρρυνε την ανάπτυξη» του παλαιστινιακού κινήματος της Χαμάς, της οργάνωσης που ευθύνεται για την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, η οποία στάθηκε αφορμή για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Όταν ρωτήθηκε, σε ένα φόρουμ στη Μαδρίτη, για τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις που έκανε τον Ιανουάριο, όταν είπε ότι το Ισραήλ «δημιούργησε» και «χρηματοδότησε» τη Χαμάς, ο Σοσιαλιστής Ισπανός πολιτικός, επέμεινε στην άποψή του.

«Το ότι το Ισραήλ προώθησε τον διχασμό των Παλαιστινίων δημιουργώντας μια δύναμη που θα εναντιωνόταν στη Φάταχ είναι μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια. Δεν λέω ότι την χρηματοδότησε στέλνοντάς της μια επιταγή, αλλά ότι διευκόλυνε την ανάπτυξη της Χαμάς» είπε ο Μπορέλ.

Ο Μπορέλ είπε ότι αναφέρεται σε «μια γνωστή φράση του κ. Νετανιάχου», του Ισραηλινού πρωθυπουργού, «που την είπε δημοσίως ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας του, όπου έλεγε ότι όσοι αντιτίθενται στη λύση των δύο κρατών θα έπρεπε (…) να διευκολύνουν (…) τη χρηματοδότηση της Χαμάς». Δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Η Χαμάς ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1987 από μια ομάδα ισλαμιστών μαχητών που προέρχονταν από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα. Το ακρωνύμιο σημαίνει στα αραβικά «Κίνημα Ισλαμικής Αντίστασης» και στόχος της ήταν να ανταγωνιστεί το σημαντικότερο λαϊκό κίνημα, τη Φάταχ του Γιάσερ Αραφάτ. Είκοσι χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2007, έπειτα από έναν σχεδόν εμφύλιο πόλεμο κατά της Φάταχ, η Χαμάς έθεσε υπό τον έλεγχό της τη Λωρίδα της Γάζας. Το κίνημα, που τάσσεται υπέρ του ένοπλου αγώνα κατά του Ισραήλ, χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ισραήλ.

Ο Μπορέλ διεκδίκησε επίσης το «δικαίωμά του» να επικρίνει την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, «χωρίς να κατηγορείται για αντισημιτισμό».

«Αυτό δεν με εμποδίζει να θεωρώ ότι η ισραηλινή στρατιωτική απάντηση στη Γάζα είναι δυσανάλογη» επειδή προκάλεσε «υπερβολικό αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων», πρόσθεσε. Σημείωσε εξάλλου ότι «όλος ο κόσμος (φαίνεται να) συμφωνεί» με τη λύση των δύο κρατών «εκτός από την κυβέρνηση του Νετανιάχου, που εμποδίζει αυτήν τη λύση εδώ και 30 χρόνια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

