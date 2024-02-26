Ερντογάν: «Χωρίς καθυστέρηση», αλλά όχι σύντομα, η επίσκεψη Πούτιν

Η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Τουρκία θα γίνει χωρίς καθυστέρηση αλλά όχι πολύ σύντομα, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ερωτηθείς σχετικά με την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, το πρωί της Δευτέρας, ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος του είπε ότι θα πραγματοποιήσει την επίσκεψη αυτή χωρίς καθυστέρηση, όχι όμως προς το παρόν ή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως ανέφερε, ο Βλαντίμιρ Πούτιν του εξέφρασε «επίμονα» την ικανοποίησή του για τη στάση της Τουρκίας στα διεθνή φόρα. «Εξέφρασε την ικανοποίησή του υπέρ της σταθερής συνέχισης των μεταξύ μας σχέσεων» τόνισε.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας επικοινώνησε τηλεφωνικά το πρωί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να τον ευχηθεί για τα σημερινά γενέθλιά του.

Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας σημειώνεται ότι κατά την συνομιλία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο για τη συμβολή του στην πρόοδο των σχέσεων Τουρκίας-Ρωσίας σε φιλική βάση.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γίνεται σήμερα 70 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.