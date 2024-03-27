Έκκληση για ηρεμία, μετά τα βίαια επεισόδια μεταξύ Κούρδων και Τούρκων που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στο Βέλγιο, ενόψει των δημοτικών εκλογών της Κυριακής στην Τουρκία, απηύθυνε σήμερα Τετάρτη ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρο.



Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, λίγο μετά τη λήξη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Βέλγος πρωθυπουργός κάλεσε τις τουρκικές και κουρδικές κοινότητες του Βελγίου να βάλουν τέλος στη βία που σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες σε διάφορους δήμους της χώρας, διευκρινίζοντας ότι οι διαδηλώσεις υπέρ του PKK δεν θα γίνουν αποδεκτές.



«Η ελευθερία της γνώμης είναι εγγυημένη στο Βέλγιο, αλλά οι εκφράσεις υπέρ μιας τρομοκρατικής οργάνωσης όπως το PKK δεν θα γίνουν ανεκτές», προειδοποίησε ο Βέλγος πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Αυτή η βία πρέπει να σταματήσει. Η ηρεμία πρέπει να επιστρέψει. Δεν πρέπει να εισάγουμε ξένες συγκρούσεις στη χώρα μας».



Την περασμένη Δευτέρα, μια διαδήλωση Κούρδων, κραδαίνοντας σημαίες του PKK, δημιούργησε επεισόδια στην Πλατεία Λουξεμβούργου, έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Η αστυνομία χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει εκτοξευτήρες νερού για να διαλύσει τους διαδηλωτές. Ορισμένοι από αυτούς φώναζαν: «Ερντογάν δολοφόνε». Την περασμένη Κυριακή είχαν σημειωθεί βιαιοπραγίες μεταξύ μελών της τουρκικής κοινότητας και Κούρδων υποστηρικτών του PKK, στο Λιμβούργο και στη Λιέγη, στο ανατολικό τμήμα του Βελγίου.

